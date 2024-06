Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buitenspelen gebeurt steeds minder: zo krijg je je kind de deur uit

Zie je kinderen buitenspelen vandaag? Dan komt dat mogelijk omdat het Nationale Buitenspeeldag is. Voor veel generaties was buitenspelen iets waar ze de hele dag naar uitkeken. Maar daar is door de komst van internet en nieuwe technologieën verandering in gekomen.

Op Nationale Buitenspeeldag willen Jantje Beton en tv-zender Nickelodeon dat kinderen buiten gaan spelen. Ze roepen speeltuinen, scholen, bedrijven, sportclubs, gemeenten en buurtcentra op om iets te organiseren. Deze dag wordt al lang gehouden, maar lijkt ieder jaar belangrijker te worden.

Kinderen spelen namelijk niet zoveel meer buiten. Twee jaar geleden speelden nog 325.000 kinderen iedere dag buiten. Anno 2024 is dat aantal gehalveerd, naar 169.000 kinderen, schreef Metro eerder al.

Keren dag kinderen buitenspelen gehalveerd

Pauline van der Loo is directeur-bestuurder van Jantje Beton. Zij laat aan Metro de cijfers zien. „Ruim 400.000 kinderen spelen nooit of nauwelijks buiten. Sinds 2022 is het aantal kinderen dat elke dag buitenspeelt in hun vrije tijd zonder volwassene gehalveerd. Het aantal uur dat kinderen gemiddeld per week buitenspelen op school, BSO en in de vrije tijd is met 2,5 uur afgenomen sinds 2022.”

Schermen en andere technologieën zijn niet de enige reden dat kinderen binnen blijven. Van der Loo: „Het gebrek aan sociale veiligheid en het gebrek aan speelplekken vormen volgens ouders vaker een belemmering voor buitenspelen.” Metro schreef eerder al dat een enorm aantal speeltuinen verdwijnt. Ook de ouders beperken, vaak onbewust, hun kind. „Ouders vinden buitenspelen gevaarlijker dan het kind zelf.”

‘Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij’

Op Nationale Buitenspeeldag kost het, wonderbaarlijk genoeg, weinig moeite om de kinderen naar buiten te krijgen. Het evenement wordt op veel plekken in het land „heel goed bezocht. Kinderen geven zelf aan dat zij meer buiten willen spelen. Ze voelen zich vrolijk en blij na het buitenspelen.”

„Lange tijd dachten we dat buitenspelen vanzelfsprekend was, maar kennelijk is dat het niet”, vertelt Amika Singh van het Mulier Instituut voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek in De Volkskrant. Schermen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud zitten gemiddeld zo’n drie uur per dag achter een scherm. Singh: „De openbare ruimte verandert en ouders willen dat hun kind eerst huiswerk doet en pas daarna gaat buitenspelen, terwijl je het ook zou kunnen omdraaien.”

Zo krijg je je kind weer naar buiten

Kinderen hebben soms geen zin om naar buiten te gaan. Hoe zorg je er als ouder voor dat ze dat toch doen? Een aantal tips:

Motiveer ze om buiten te gaan spelen. Veel ouders zijn bang dat hun kind valt en projecteren onbewust die angst op het kind. Doe dat niet.

Zorg voor een leuke speelplek. Plaats een trampoline, huisje of iets anders voor ze in de tuin.

Ga samen naar buiten. Je moet als ouder het goede voorbeeld geven. Trek de laarzen aan en ga bijvoorbeeld het bos in.

Zoek dieren op. Kinderen zijn gek op dieren. Neem ze mee naar de kinderboerderij of ga insecten zoeken in het park.

Sluit een pact met andere ouders. Kinderen spelen het liefst samen. Wanneer je met meerdere ouders je kinderen pusht om buiten te spelen, hoeven ze dat niet alleen te doen.

