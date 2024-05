Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een hand of drie kussen? Olifanten begroeten elkaar liever met een drol, blijkt uit onderzoek

Net als bij mensen mag bij olifanten een groet niet ontbreken als ze elkaar tegenkomen. En net als mensen kennen ook olifanten een scala aan verschillende begroetingen, van gebaren tot geluiden en een combinatie van die twee. Maar niet alle begroetingen zijn even fris, zo ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Wenen.

Dat olifanten uitgebreide begroetingsrituelen hebben, bleek al eens uit eerder onderzoek. Maar dat er achter ieder geluid of gebaar ook daadwerkelijk een bedoeling zit, ontdekten Oostenrijkse onderzoekers pas kort geleden. Ze onderzochten negen Afrikaanse olifanten in Zimbabwe en die bleken elkaar wel degelijk op speciale manieren te begroeten met als doel het onderlinge contact te versterken.

Combinaties van geluiden en gebaren

De dieren werden een maand lang geobserveerd. In die tijd telden de onderzoekers 89 onderlinge begroetingen, maar liefst duizend fysieke gedragingen en zo’n driehonderd geluiden, zo blijkt uit het artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Commications Biology. Ook maakten de olifanten combinaties tussen geluiden en gebaren. Dankzij hun goede geheugen weten ze door deze verschillende begroetingen altijd wie ze voor zich hebben.



En niet alleen gebruiken olifanten combinaties van gebaren en geluiden om elkaar te kunnen herkennen, de verschillende begroetingen zijn ook afhankelijk van het geslacht van de ander. Zo kwam het flapperen met de oren in combinatie met grommen vaak voor onder vrouwtjes, terwijl mannetjes elkaar voornamelijk begroetingen door met hun slurf naar elkaar te reiken.

Verschil in begroeting tussen mannelijke en vrouwelijke olifanten

Bovendien blijkt dat vrouwtjesolifanten van verschillende groepen sterke banden met elkaar hebben. Ze gebruiken de verschillenden begroetingen dan ook om hun sociale band te versterken. Mannetjes hebben daarentegen zwakkere sociale banden. Hun begroetingen dienen vooral om het risico op ruzie met een ander mannetje te verkleinen.



Maar niet alle begroetingen hielden het bij oorflapperen, trompetteren of grommen. In ruim 70 procent van de begroetingen was namelijk een nogal smerig tafereel te zien: het draaien van een drol bij wijze van begroeting. Waarschijnlijk speelt geur dus een belangrijke rol bij het herkennen van soortgenoten. Overigens was ook urineren regelmatig onderdeel van onderlinge begroetingsrituelen.

Olifantengeheugen Olifanten behoren tot de een van de intelligentste diersoorten op aarde. Hun hersenen wegen maar liefst 5 kilo en zijn daarmee het grootst van alle landdieren. Ze hebben zeer goed geheugen (vandaar de uitspraak ‘iemand heeft het geheugen van een olifant’) en kunnen zich niet alleen soortgenoten, maar ook mensen die ze jaren geleden hebben gezien herinneren. Daarnaast hebben ze naast begroetingsrituelen ook andere sociaal intelligente eigenschappen. Olifanten treuren bijvoorbeeld om hun doden en kunnen ervaringen en vaardigheden doorgeven van ouder op kind. Dit wordt ook wel het cultureel geheugen genoemd.

