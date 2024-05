Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít item moet je nooit vergeten in handbagage volgens Ryanair

Handbagage en Ryanair: het blijft voor veel een uitdaging. De luchtvaartmaatschappij hanteert een strikt handbagagebeleid en als het vliegtuig vol zit, mogen niet altijd alle handbagage stukken van alle passagiers mee. Ryanair adviseert passagiers daarom om een kleine, opvouwbare tas áltijd mee te nemen.

Zo kun je, als je toch je tas onverhoopt moet inchecken bij de gate, snel je waardevolle spullen in de opvouwbare tas stoppen.

Extra tas in handbagage

In het ‘need to know’-gedeelte op de website van Ryanair vertelt de budgetvriendelijke vliegmaatschappij passagiers dat het verstandig is om een ‘lichtgewicht, opvouwbare tas in hun handbagage te hebben’.

Als bij het boarden dan blijkt dat jouw handbagage tas te groot is of het vliegtuig al te vol zit, hoef je niet met al je belangrijke spullen in je hand het vliegtuig in te stappen, maar kan je ze makkelijk overpakken in een wel toegestane tas.

Budgetairlines

Reizigers die niet voor extra bagage willen betalen, mogen één kleine persoonlijke tas van 40 x 20 x 25 cm meenemen en deze moet onder de stoel voor je passen. Er is ook de optie Priority Boarding, waarmee klanten een extra handbagage krijgen van maximaal 55 x 40 x 20 cm en een gewicht van maximaal 6 kg.

De bagageregels van Ryanair zijn niet nieuw: de budgetvriendelijke vliegmaatschappijen is al jarenlang strikt met handbagage, net als veel andere goedkopere maatschappijen.

Ook bij Transavia is het sinds dit jaar niet langer toegestaan om gratis een kleine rolkoffer mee te nemen. Eind vorig jaar maakte de vliegtuigmaatschappij bekend vanaf april dit jaar te starten met extra kosten voor het meenemen van een rolkoffer. „Gebleken is dat de capaciteit in de bagagebakken vaak onvoldoende is om de stroom trolleys in de cabine tijdig en volledig te verwerken. Vaak moet lastminute bagage worden ingenomen om daarna in het ruim te plaatsen”, zo legde Transavia vorig jaar de verandering van de voorwaarden uit.

