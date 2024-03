Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

RIVM waarschuwt voor voedingssupplementen met levensgevaarlijke kruiden

Het RIVM waarschuwt op haar website voor voedingssupplementen en thee met daarin levensgevaarlijke kruiden. Veel van dit soort supplementen worden online verkocht of zijn zelfs in drogisterijen te koop. Wereldwijd zijn er tientallen doden gemeld na het gebruik van de supplementen, waaronder ook enkele gevallen in Nederland.

Voedingssupplementen worden steeds populairder. Veel mensen gebruiken ze om zichzelf een extra steuntje in de rug te bieden om zo gezond mogelijk te blijven. En ook op social media vliegen de reclames voor deze producten door influencers en BN’ers je om de oren, iets waar Arjen Lubach zich afgelopen september in zijn avondshow behoorlijk over opwond.

Maar lang niet alle supplementen zijn gezond, zo waarschuwt het RIVM. Het onderzoeksinstituut waarschuwt nu voor supplementen waar bepaalde kruiden inzitten die ernstige gevolgen voor je gezondheid kunnen hebben.

Voedingssupplementen met Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha

Het gaat om voedingssupplementen en thee met daarin de kruiden Huperzia serrata, Tabernanthe iboga of Ashwagandha. Zelfs wanneer mensen de hoeveelheden innemen die worden aanbevolen op de verpakking kan het gebruik van deze kruiden al schadelijke effecten veroorzaken. Zo melden zowel Nederlandse artsen, als artsen uit andere landen vergiftigingen bij mensen die supplementen met Ashwagandha gebruiken. Het ging in die gevallen onder meer om schadelijke effecten in de lever.

In sommige landen, zoals China en India, werd Ashwagandha in het verleden gebruikt om een abortus op te wekken. Het is niet bekend hoe vaak dit gebeurde en of het nog steeds voor dit doeleinde wordt gebruikt.

Buikkrampen, diaree, en verlammingsverschijnselen

En ook het kruid Huperzia serrata kan schadelijk voor je gezondheid zijn, zo blijkt uit onderzoek. Mensen die voedingssupplementen met dit kruid gebruiken, kunnen onder andere last krijgen van buikkrampen, diaree, wazig zicht, en verlammingsverschijnselen. „Er zijn ook aanwijzingen dat dit kruid schadelijk is voor het ongeboren kind”, waarschuwt het RIVM.

Het kruid Tabernanthe iboga kan het hartritme verstoren en in het ergste geval zelfs leiden tot de dood. „Wereldwijd zijn er tientallen doden gemeld na het gebruik van dit kruid, waaronder ook een paar gevallen in Nederland.” Andere bijwerkingen zijn misselijkheid, acute psychoses, epileptische aanvallen en hallucinaties.

Reacties