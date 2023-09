Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: win kaartjes voor 14 de musical die wegens groot succes aan het derde seizoen begint

Met succes moet je niet stoppen, da’s logisch. Het is geen letterlijke quote van Johan Cruijff, maar zijn uitspraken hoor je volop in 14 de musical. Wegens groot succes begint ’14’ aan een derde seizoen en jij kunt daar via deze winactie misschien wel gratis bij zijn. Metro en het AFAS Theater Leusden geven in verband met dit feestelijke moment 200 (!) kaartjes weg.

En dat is niet alles: gewonnen tickets zijn inclusief, dus parkeren, garderobe, drankjes… alles inbegrepen!

In september 2021 konden Nederlandse musicalliefhebbers voor het eerst kennismaken met 14 de musical in het genoemde AFAS Theater. Vooraf wist niet iedereen wat te verwachten. Want een musical over voetballegende Johan Cruijff, hoe gaat dat? Gaat nummer 14 zingen en dansen?

Goede kritieken voor 14 de musical

Maar nee, dat doet Tobias Nierop – hij speelt Cruijff nog steeds – niet. Journalisten en publiek zagen en vooral hoorden wel dat zijn typische stemgeluid treffend is.14 de musical bleek een eigentijdse musical over het tegendraadse voetballer. „Simpel”, zou Johan Cruijff zeggen, „maar simpel is hartstikke ingewikkeld.”

Het leverde mooie kritieken in kranten en op websites op. De show bleek een prima uitje voor zoveel theater- als voetballiefhebbers. Nog een ‘Cruijffie’ dan: „Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Inmiddels kwamen 175.000 mensen naar het AFAS Theater midden in het land. Al die duizenden zagen

voetbal, humor, nostalgie en de nodige verrassingen. Heb je het gemist? Niet getreurd als je benieuwd bent, want de voorstelling begint vrijdag weer, gevolgd door een feestelijke derde ‘première’. Je kunt nu in ieder geval tot en met 6 januari 2024 in Leusden terecht. Meer info vind je hier.

Joch tot wereldster

14 de musical laat zien hoe Johan Cruijff van een eigenwijze, gevoelige Amsterdamse jongen, uitgroeide tot wereldster. Hoe zijn sportcarrière, zijn privéleven, zijn goede, maar ook verkeerde keuzes in het leven, én het overlijden van zijn vader, hem maakten tot wie hij was.

Door de ogen van Cruijff

Het is een verhaal over ambitie, liefde, vriendschap, eenzaamheid en verraad. Met zang, spoken word, dans, muziek en bijzondere video- en archiefbeelden zien we Cruijffs leven door de ogen van de man zelf. Een geniale voetballer met een uitgesproken mening over alles in het leven. Een man die veel praatte, maar lang niet altijd werd begrepen.

Tickets winnen voor 14 de musical

Jij wilt vast en zeker ook zo’n avond weg met gratis kaartjes. Metro mag er 100×2 onder deelnemers aan deze winactie verloten. Kans maken? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Je kunt uiteraard ook meedoen door alleen je gegevens hieronder in te vullen.

Meedoen kan tot en met donderdag 5 oktober, 23.59 uur. Een dag later krijgen de winnaars via een persoonlijk bericht een link toegestuurd waarbij zij zelf een datum voor een bezoek aan 14 de musical kunnen bepalen.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):

