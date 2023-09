Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Henri Bontebal (CDA) haalt uit naar BBB: ‘Vage ideologie en one-issue’

Henri Bontebal is de man die het CDA uit het slop moet trekken. Een zware taak, want de partij wordt in de peilingen verpulverd door de concurrenten. In verschillende media liet de kersverse lijsttrekker zich uit over de nieuwe koers van het CDA en hoe over hij de concurrentie denkt.

Het CDA staat er historisch slecht voor in de peilingen. De partij haalde bij de vorige verkiezingen vijftien zetels en gaat volgens I&O Research terug naar drie als er nu verkiezingen zouden worden gehouden.

Onder meer de BoerBurgerBeweging (BBB) en Nieuw Sociaal Contract (NSC), dat onlangs is opgericht door oud-CDA’er Pieter Omtzigt, gaan er met de kroonjuwelen van het CDA vandoor. Beide partijen profileren zich op christendemocratische waarden als gemeenschapszin, waarvan het CDA traditioneel de vertolker is.

Henri Bontenbal over BBB en nieuwe koers CDA

Bontebal vindt het onduidelijk waar de BBB ideologisch voor staat. Hij wijst erop dat deze electorale concurrent bestaat uit oud-politici van uiteenlopende partijen en voorvrouw Caroline van der Plas zich bovendien heeft uitgesproken voor een coalitie met de SP. „Hoe ga je een liberaal en een socialist straks in een fractie laten praten over marktwerking in de zorg, over voltooid levenseinde?”, zegt de lijsttrekker in De Ongelooflijke Podcast. „Dat zijn allemaal zulke grote thema’s waar ideologie ertoe doet.”

De BBB typeert hij als ‘heel erg one-issue’. Hij denkt dat veel kiezers vatbaar zijn voor het christendemocratische verhaal dat zijn partij uitdraagt. „Mensen hunkeren naar gemeenschap, mensen hunkeren naar gezien worden”, zegt hij. „Dat is ook waarom er zoveel onbehagen is.”

Te gast bij Buitenhof vertelde Bontenbal vandaag wat hij denkt dat er bij het CDA is misgegaan. „We hebben te weinig teruggeduwd en te veel meebewogen met het neoliberale marktdenken van de afgelopen jaren. Daar betalen we een hoge prijs voor.”

Het CDA moet volgens hem terug naar zijn oude verhaal van „waarden, normen, gemeenschapszin, fatsoen, omzien naar elkaar.” Hij zegt dat hij zich niet blind wil staren op peilingen.

‘Omtzigt te negatief over politieke bestuurscultuur’

In NSC herkent Bontenbal meer het christendemocratische gedachtegoed. „Maar dat is ook niet gek”, vindt de lijsttrekker, omdat Omtzigt jarenlang Kamerlid was voor het CDA en veel oud-CDA’ers zich bij zijn nieuwe partij hebben aangesloten. „Ik zou altijd zeggen: kies dan voor het origineel”, zegt Bontenbal in de eerdergenoemde podcast.

Daar voegt de lijsttrekker aan toe dat Omtzigt wat hem betreft te negatief is over de politieke bestuurscultuur. De overheid doet namelijk veel wel goed en het vertrouwen hierin ligt in Nederland hoog vergeleken met de rest van Europa, redeneert hij. „Er zijn natuurlijk dingen gruwelijk misgegaan, mensen zijn vermalen”, zegt Bontenbal. „Dat verhaal mag niet doorslaan naar: alles is mis en we moeten het opnieuw doen.”

