Nederlandse band Personal Trainer beroofd van instrumenten in Frankrijk

Dat was wakker worden met een kater, voor de Nederlandse band Personal Trainer. Vlak voor hun optreden, ontdekte de band dan hun tourbus bij hun hotel in Frankrijk was leeggeroofd. Inmiddels zijn ze een crowdfunding begonnen, schrijven ze op Instagram.

Het is de angst voor iedere artiest. Vlak voor je optreden al je materiaal kwijtraken door diefstal. Het overkwam de Amsterdamse indieband Personal Trainer in Frankrijk, van donderdag op vrijdag.

Hun busje werd op een parkeerterrein van hun hotel opengebroken. Daar waren zij voor een optreden, maar de nacht voor de show is hun bus leeggeroofd. Onder meer elektrische gitaren, basgitaren, een bijna volledig drumstel, versterkers en een synthesizer zijn meegenomen. De algehele waarde van de gestolen inhoud schat de band op 22.000 euro.

„We zijn er kapot van, op zijn zachtst gezegd”, schrijft de Amsterdamse indieband op hun Instagram. Zonder hun muziekinstrumenten kunnen ze niet optreden, en moesten ze een van hun shows op een Frans festival afzeggen. „We hebben dit nodig om te spelen en er komen veel shows aan die anders erg stil zullen zijn”, schrijft Personal Trainer.

Nu is Personal Trainer een crowdfunding gestart, om de de gestolen instrumenten en andere spullen weer terug te kunnen kopen. „Muziek is ons werk, we hebben niet veel geld, maar nu hebben we ook geen instrumenten om muziek te maken.”

„We zouden het erg op prijs stellen als je wat geld kunt missen”, schrijven ze aan hun fans. „Als je iets hebt liggen dat erg lijkt op onze spullen of als je iets verkoopt, laat het ons dan ook weten. We kopen het graag van je.”

Fans van Personal Trainer schieten te hulp

Fans laten zich meteen van hun genereuze kant zien. Op zaterdagmiddag zit de band al over het streefbedrag van de crowdfunding heen en is er 22.150 euro opgehaald. Ook bieden liefhebbers op social media massaal hun overige instrumenten te leen aan.



