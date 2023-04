Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reacties nadat trein ontspoort en iemand overlijdt: ‘Zwarte dag’

Er is vanochtend vroeg iemand overleden bij een treinongeval bij Voorschoten. Een trein die even voor 4.00 uur vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag ontspoorde door een botsing met bouwmaterieel op het spoor. Mogelijk gaat het om een bouwkraan.

Negentien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel zwaargewonden er zijn, is nog niet bekend. Er zijn er twintig mensen ter plaatse behandeld. Zij hadden lichte verwondingen. Ook een goederentrein raakte bij het ongeval betrokken, die kwam ook in botsing met de kraan. Er waren werkzaamheden bezig, maar hoe het materieel precies op het spoor terecht is gekomen is nog niet bekend.

Er rijden tot zeker 16.00 uur helemaal geen treinen van en naar Leiden.

Deel van trein in weiland, in achterste deel ontstond brand

Eerder meldde de veiligheidsregio al dat er meerdere zwaargewonden zijn. Volgens Omroep West zijn een aantal van hen er slecht aan toe. In de trein zaten ongeveer vijftig mensen toen het ongeval gebeurde.

De kraan ligt volgens een verslaggever ter plaatse gekanteld op het spoor. Een deel van de passagierstrein kwam in het weiland terecht, van het middelste gedeelte ligt een deel op het spoor en een deel op zijn kant. Het deel dat nog op het spoor staat is zwaar gehavend. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig

Wegens het ongeval is het zogenoemde calamiteitenhospitaal operationeel om gewonden op te vangen, meldt het UMC Utrecht. Dit ziekenhuis wordt opengesteld bij grote ongelukken of calamiteiten. Twee zwaargewonde patiënten zijn naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht na het treinongeluk bij Voorschoten, bevestigt een woordvoerster van het LUMC. Ook is een aantal gewonden naar het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp gebracht.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de plek van de treinramp. Specialisten zijn bezig om de trein veilig te stellen.

‘Dit is een zwarte dag voor het Nederlandse spoor’

De topman van ProRail John Voppen spreekt van een ‘zwarte dag voor het Nederlandse spoor’. „Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is.” Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn met hun gedachten „bij de slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten en hun familie. Velen verkeren nu in angst en onzekerheid. Wij leven intens met hen allen mee.”

ProRail geeft aan dat er inderdaad een kraan is betrokken bij het ongeval, maar het is nog onduidelijk wat de rol van deze kraan is bij de oorzaak. Het zou gaan om een bouwkraan van een aannemer, die volgens een verslaggever ter plaatse gekanteld op het spoor ligt.

Nadine Stemerdink, de burgemeester van de gemeente Voorschoten, noemt het dodelijke treinongeval ‘ongelooflijk tragisch’. „Ik leef mee met de slachtoffers. Mijn gedachten gaan uit naar alle familie en vrienden van de mensen die hierbij zijn betrokken”, zegt de burgemeester in een verklaring.

Ook premier Rutte heeft gereageerd op het ongeluk, net als de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. De minister zegt mee te leven met „slachtoffers, nabestaanden en alle betrokkenen van het ongeluk” en spreekt van „een verschrikkelijk ongeluk”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een vreselijk treinongeluk bij Voorschoten, waar helaas een dode te betreuren is en veel mensen gewond zijn geraakt. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers. Ik wens hen alle sterkte. — Mark Rutte (@MinPres) April 4, 2023