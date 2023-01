Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waterkanon ingezet bij De Kuip voorafgaand aan Feyenoord – Ajax, zeven mensen aangehouden

De politie heeft kort een waterkanon ingezet op het plein voor het Maasgebouw bij stadion De Kuip voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord – Ajax. Toen de spelersbus van Feyenoord rond 13.10 uur arriveerde, staken mensen rookbommen en vuurwerk af. Ook werden er agenten bekogeld met vuurwerk.

Met ME-busjes werd de menigte teruggedrongen, zo meldt een woordvoerder van de politie. Zeven mensen zijn aangehouden. Een deel van hen werd opgepakt op het plein voor het Maasgebouw. Anderen waren eerder op de dag al aangehouden. Rond De Kuip is veel politie en ME aanwezig.

Ajax arriveerde in anonieme bus

De bus van Ajax arriveerde tien minuten eerder, om 13.00 uur. Omdat de spelers uit Amsterdam in een anonieme bus kwamen, verliep dit wel zonder problemen. Tijdens de laatste ‘Klassieker’ in Rotterdam werd de bus van Ajax door honderden relschoppers belaagd met rookbommen en vuurwerk toen deze bij het stadion arriveerde.

Een herhaling van de vorige wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, beter bekend als de Klassieker, op 19 december 2021, wilden zowel de clubs als de autoriteiten voorkomen. Om die reden liet de Rotterdamse politie van tevoren al weten in ruime mate en, naar eigen zeggen, ‘zichtbaar en onzichtbaar’ aanwezig te zijn rond De Kuip.

Tientallen aanhoudingen tijdens vorige Klassieker

Tijdens de vorige wedstrijd van Feyenoord – Ajax werden 78 mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging en openlijke geweldpleging. Er was ook een groep van ruim honderd mensen die met vuurwerk en flessen naar de politie gooide.

Om 14.30 uur begon de beladen voetbalwedstrijd tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax. Het is de eerste keer sinds 27 januari 2019 dat de Klassieker weer in een volle Kuip wordt gespeeld. Bij de wedstrijden tussen beide rivalen zijn al jarenlang geen supporters van het uitspelende team welkom vanwege de ongeregeldheden en veiligheidsrisico’s in het verleden rond deze ontmoeting.



