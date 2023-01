Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emma, Noah en Sam: dit waren de populairste babynamen in 2022

Ook in 2022 werden er weer duizenden baby’s geboren, die natuurlijk allemaal een naam moesten krijgen. Benieuwd wat afgelopen jaar de populairste babynamen van 2022 waren? Wij vertellen het je.

Nederlanders blijken nogal voorspelbaar in hun voorkeuren voor babynamen, want ook dit jaar wordt de lijst met populairste babynamen van 2022 aangevoerd door oude bekenden. Nadat de naam in 2021 naar de derde plaats was gezakt, is Emma namelijk weer terug op nummer één. In totaal kregen 677 meisjes deze immer populaire naam. De populairste babynaam voor meisjes van vorig jaar, Julia, zakte naar de tweede plaats.

Populairste babynamen uit 2022

Dit blijkt allemaal uit het overzicht van babynamen dat De Sociale Verzekeringsbank vandaag presenteerde. Ook bij de jongens zijn er weinig verrassingen. Noah was voor de vierde keer op rij de populairste jongensnaam. Deze populaire naam stond afgelopen jaar op 871 geboortekaartjes van jongens. Op de tweede plaats komt Liam, 666 jongens kregen deze naam. Een opvallende stijger is de naam Luca, deze maakte een grote sprong in populariteit. Luca steeg namelijk van de negende plaats in 2021 naar de derde plaats in 2022.

Populairste meisjesnamen

Plaats Naam Aantal 1 Emma 677 2 Julia 655 3 Mila 624 4 Sophie 620 5 Olivia 591 6 Yara 559 7 Saar 532 8 Nora 524 9 Tess 509 10 Noor 501

Populairste jongensnamen

Plaats Naam Aantal 1 Noah 871 2 Liam 666 3 Luca 664 4 Mees 621 5 Finn 596 6 James 594 7 Milan 591 8 Levi 585 9 Daan 538 10 Noud 533

Bron: SVB

Genderneutrale babynamen

Naast de traditionele top tien, publiceerde de SVB ook een lijst met de populairste genderneutrale babynamen van Nederland. Dit zijn namen die geregeld aan allebei de geslachten worden gegeven. Bovenaan staat de naam Sam, deze werd aan 581 kinderen gegeven waarvan 495 jongens en 86 meisjes. De naam Isa staat op de tweede plaats. 52 jongens kregen deze naam en 325 meisjes. De naam Bo staat op de derde plaats, 305 kinderen kregen die naam, waarvan 31 jongens.

Maar de meest genderneutrale naam is misschien toch wel Charlie, deze naam werd namelijk bijna net zo vaak aan jongens gegeven als aan meisjes. Respectievelijk 131 en 138 kinderen kregen deze naam. Ook opvallend: voor meisjes is de naam Noa, zonder ‘h’ aan het einde een stuk populairder.

Plaats Naam Aantal jongens Aantal meisjes 1 Sam 495 86 2 Isa 52 325 3 Bo 274 31 4 Jip 196 86 5 Lou 95 184 6 Charlie 131 138 7 Noa 25 231 8 Dani 191 26 9 Quinn 160 34 10 Bowie 71 115

Bron: SVB