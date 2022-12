Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lovende reacties voor ‘reuzendoder’ Marokko na stunt tegen Portugal, wel wéér onrust in steden na afloop

De overwinningstrein van Marokko dendert door op het WK voetbal in Qatar. Dit keer was het Portugal die het onderspit delfde tegen de strijdlustige ploeg. Zowel op het veld als in steden barstte een Marokkaans feest los, maar dit liep op verschillende plekken opnieuw uit de hand.

De ‘Leeuwen van de Atlas’ blijven verrassen. Dat het land groepswinnaar werd in een groep bestaande uit Kroatië, België en Canada was al een knappe prestatie, maar het begon pas echte serieuze vormen aan te nemen toen de Marokkanen in de achtste finale grootmacht Spanje eruit knikkerden na strafschoppen (0-0). Hiermee schreef de ploeg geschiedenis, want het was voor het eerst dat Marokko in een kwartfinale van een WK voetbal stond.

Marokko sleept overwinning uit het vuur

Daar stopt de wonderlijke zegetocht van de ‘reuzendoder’ niet: het Marokkaanse team wist ook Portugal te verslaan (1-0). Youssef En-Nesyri maakte in de 42e minuut het enige doelpunt in het Al-Thumama-stadion, na slecht ingrijpen van de Portugese doelman Diogo Costa.

Vedette Christiano Ronaldo begon de wedstrijd weer op de bank. De Portugese bondscoach Fernando Santo koos wederom voor Gonçalo Ramos, die in de achtste finale tegen Zwitserland (6-1) drie doelpunten voor zijn rekening nam.

Aangevuurd door tienduizenden fanatieke landgenoten op de tribunes kwam Marokko met de minuut meer in de wedstrijd. Hoewel Portugal de ploeg af en toe aan het wankelen bracht, leidde het nauwelijks tot echte kansen. Uiteindelijk was het Marokko die in de slotfase van de eerste helft toesloeg.

In de 51e minuut kwam Ronaldo (37) in het veld. Met de oudgediende in de gelederen voerde Portugal de druk op, maar Marokko bleef knap overeind. Dit was voor een groot deel te danken aan doelman Yassine Bounou, ook al de held van de strafschoppenserie tegen Spanje. Aboukhlal, ingevallen voor de gekwetste Ziyech, maakte zelfs nog bijna de 2-0.

Een buitenlands randje in het team van Marokko Slechts vier van de elf basisspelers voor het duel met Portugal werden geboren in Marokko. De andere internationals die aan de aftrap verschenen, zagen het levenslicht in Frankrijk (2), Canada, Spanje en België, maar voelen zich verbonden met het geboorteland van hun ouders. Dat geldt ook voor Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat, die opgroeiden in respectievelijk Dronten en Huizen en een plekje in de basiself kregen van bondscoach Walid Regragui. De geblesseerde Noussair Mazraoui (Leiderdorp) en Zakaria Aboukhlal (Rotterdam) zaten op de bank. 🇲🇦

Voor de Portugezen was het een bittere pil en dan met name voor Ronaldo. Dit was waarschijnlijk zijn laatste wereldbeker. Hij evenaarde het wereldrecord van Bader Al-Mutawa, een voetballer uit Koeweit die ook 196 interlands achter zijn naam heeft staan. Op weg naar de kleedkamer barstte de voetballer in tranen uit, met vermoedelijk het besef dat hij nooit een wereldtitel mag vieren. De treurende Portugezen waren in groot contrast met de Marokkaanse voetballers, die hun overwinning uitbundig vierden. Aanvaller Sofiane Boufal danste zelfs met zijn moeder op het veld.



Met de winst schrijft Marokko opnieuw geschiedenis: als eerste Afrikaanse landenploeg ooit is het doorgedrongen tot een halve finale van een WK voetbal. Woensdag wacht regerend wereldkampioen Frankrijk in een plaats om de eindstrijd. De Fransen rekenden gisterenavond af met Engeland (1-2).

Onrustig in verschillende steden

Niet alleen op het veld was het feest, ook in Europese steden werd de overwinning gevierd. Dit leidde ertoe dat het op sommige plekken onrustig werd. Dit was bij voorgaande wedstrijden ook het geval. In meerdere steden heeft de politie mensen aangehouden tijdens ongeregeldheden na de overwinning van Marokko. De politie in Rotterdam hield veertien mensen aan en in Amsterdam zijn dertien arrestaties verricht. In Den Haag waren het er vier, net als in Utrecht. Politievakbond ACP zegt teleurgesteld te zijn over „weer een avond vol geweld” na de wedstrijd.

Reacties: ‘Wat een inzet en vuur’

Op sociale media maakt de spectaculaire overwinning van Marokko flink de tongen los. De ongeregeldheden mogen op flinke afkeuring rekenen, maar het Marokkaanse team zelf wordt wel bejubeld. „20 jaar lang met regelmaat aanhoren waarom je een probleem bent, wat je slecht doet, wat je niet kan en dan op het wereldtoneel excelleren. Deze sportieve prestatie is weergaloos maar de maatschappelijke betekenis is weergaloos tot de macht 20″, schrijft de Marokkaans-Nederlandse oud-politicus Tofik Dibi.



Stoer en knap. Nu ook Portugal verslagen. Die eenheid en passie en tegelijkertijd niet op zijn Engels in het mes lopen. De Atlasleeuwen hebben gewoon het meer verdiend dan "onze" Ziggo-Leeuwen. #marpor — SimsaLadinsky (@SimsaLadinsky) December 10, 2022



#MARPOR gefeliciteerd Marokko. Voetbalhelden. Wat een inzet en vuur — John van Lopik (@johnvanlopik) December 10, 2022



Dit is een hele bijzondere manier van Marokkanen feliciteren met een historische overwinning, maar ik keur hem goed. 😂😂😂 Bij hoge uitzondering wens ik je een fijn weekend Geert!😂😂😂#MARPOR https://t.co/oh9tKYv1KQ — Amir Boudhan (@AmirBoudhan) December 10, 2022



Reuzendoder Marokko helemaal terecht in de halve finale. Daar mag je je fez voor afnemen.#MARPOR pic.twitter.com/VpConOld6f — Remus 🍿 (@GarageRemus) December 10, 2022



