KNMI waarschuwt wederom voor gladheid met code oranje

Vanaf het einde van de middag kan het hele land te maken krijgen met gladheid. Daarom geldt dan code oranje. Die begint om 17.00 uur in Zeeland en Zuid-Holland en daarna volgen ook de andere provincies.

Volgens het KNMI trekt een neerslaggebied van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. „Aan de voorzijde van dit gebied kan het verraderlijk glad worden door ijzel en/of neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden.”

Code oranje voor gladheid

De waarschuwing geldt vanaf 19.00 uur in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en vanaf 21.00 uur in Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland. De waarschuwingen duren tot ongeveer 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag.

Vanmiddag neemt de bewolking toe en trekt de zuidoostenwind aan. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur ruim onder het vriespunt. Tegelijkertijd nadert zachtere lucht uit het zuidwesten de landsgrenzen. De temperaturen lopen op. In Zeeland worden tijdens de middag waarden van 1 graden Celsius verwacht. In Groningen en Drenthe blijft het kwik steken op circa -2 graden, aldus Weeronline.

Kans op ongelukken

Bij code oranje waarschuwt het KNMI dat er „grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast”. Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.

Om de gladheid te verminderen, wordt er nog volop gestrooid door Rijkswaterstaat. Afgelopen donderdag belandde een strooiwagen die zout strooide op een fietspad in Den Haag ‘s nachts in de sloot. De wagen gleed weg en kwam met zijn cabine in het water terecht. De chauffeur bleef ongedeerd. Ook elders in het land leidde gladheid tot ongelukken.

In verschillende plaatsen belandden auto’s in het water en in Delft botste een auto tegen de muur van een flatgebouw. Op het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht, waar de A27 en A28 samenkomen, gebeurden meerdere ongelukken. In Aarlanderveen en Leimuiden reden auto’s het water in. Alle bestuurders kwamen met de schrik vrij. In Oegstgeest botste een bestuurder met de auto tegen de vangrail.