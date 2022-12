Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze 3FM-dj’s laten zich een week lang in Glazen Huis opsluiten voor Serious Request

Vanaf vandaag laten NPO 3FM-dj’s Sophie Hijlkema, Barend van Deelen en Rob Janssen zich een week lang opsluiten in het Glazen Huis om met 3FM Serious Request weer radio te maken voor het goede doel. De radiozender staat tot en met 24 december volledig in het kader van de actie. De 34-jarige Van Deelen noemt de actie „de Champions League van de radio”.

De radiodj is trots dat hij onderdeel is van het team dat dit jaar plaatsneemt in het Glazen Huis van 3FM Serious Request. De radiozender komt in de week voor kerst in actie voor de stichting Het Vergeten Kind, een stichting die zich inzet voor kinderen in Nederland die niet veilig en liefdevol opgroeien. Met het tegen betaling draaien van verzoeknummers van luisteraars, donaties en andere acties wordt geld ingezameld voor het goede doel.

Glazen Huis dit jaar weer in Amersfoort

Van Deelen deelt het Glazen Huis tussen 18 en 24 december met collega-dj’s Rob Janssen en Sophie Hijlkema. „Als dj is het waanzinnig. Een week lang afgezonderd radiomaken, en het is al helemaal speciaal dat het dit jaar weer terugkeert naar de originele vorm.”



Het huis staat net als vorig jaar in Amersfoort. Voor het eerst sinds 2017 keert het oorspronkelijke format van de actie terug. Dat betekent dat er publiek aanwezig is rond het Glazen Huis, en dat de dj’s van NPO 3FM tijdens hun verblijf niet mogen eten. Vorig jaar keerde het Glazen Huis na een afwezigheid van drie jaar terug. Toen werd er 2 miljoen euro opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds.

‘Als klein ventje droomde ik ervan om dit te kunnen doen’

„Radiotechnisch vind ik het Glazen Huis het grootste dat je kan doen”. zegt Van Deelen. „Als klein ventje droomde ik er van om dit te kunnen, en te kunnen dragen.” Als de dj denkt aan het Glazen Huis, gaan zijn herinneringen al snel naar de momenten die Giel Beelen daar beleefde. Beelen presenteerde twaalf jaar de ochtendshow van 3FM. Aan het eind van dit jaar stopt hij met zijn avondshow op NPO Radio 2 omdat hij met zijn vriendin de wereld gaat rondreizen.

Giel Beelen is een van de mensen die als gast langskomen in het Glazen Huis, tot vreugde van Barend van Deelen. „Ik zie hem als de geestelijk vader van de laatste twintig jaar radio. In diezelfde week neemt hij voorlopig afscheid van de radio, dus het lijkt me vet om met hem te hangen in het Glazen Huis.”