Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen ochtendmens? Dit zijn de voordelen van vroeg uit de veren gaan

Vroeg opstaan: de één vindt het heerlijk en gedijt goed tijdens een rustige ochtend voor zichzelf terwijl de rest van de wereld nog slaapt, de ander vindt het daarentegen juist onmogelijk om vroeg op te staan, krijgt amper de ogen open en heeft toch zeker een uurtje (of meer) nodig. Hoewel wat extra uurtjes pakken in de ochtend verleidelijk kan zijn, heeft vroeg opstaan toch heel wat voordelen.

Verschillende beroemdheden zweren bij vroeg opstaan, waaronder Michelle Obama, Richard Brandson en Tim Cook. Maar waarom eigenlijk?

Ochtendmens versus avondmens

Sommigen moeten er niet aan denken; vroeg opstaan. De wekker zetten voor 07.00 uur (of eerder) en dat terwijl het nog donker is? Dacht het niet. De avondmens geniet liever van de avond wanneer iedereen al naar bed is en er eindelijk wat tijd is voor jezelf. Lekker uitslapen, ja, dát is het ideale ritme van een avondmens.

De ochtendmens daarentegen kruipt liever vroeg onder de wol, helemaal in de winterperiode wanneer het vroeger donker wordt en is de volgende dag juist weer vroeg uit de veren om misschien wel te genieten van de zonsopgang en de stilte voordat de wereld wakker wordt.

Voor beiden valt natuurlijk wat te zeggen, vooral omdat de wereld is ingericht voor ochtendmensen. De meeste werktijden beginnen immers om 09.00 uur (soms zelfs eerder, bijvoorbeeld in de bouw).

Dat je een ochtend- of een avondmens bent, wil overigens niet zeggen dat je dat voor altijd bent. Een avondmens kan prima een ochtendmens worden en een ochtendmens een avondmens.

De voordelen van vroeg opstaan

Ben jij team avondmens? Dan wil je misschien toch eens overwegen om vaker vroeger op te staan. Het brengt namelijk heel wat voordelen met zich mee, zo wijzen verschillende onderzoeken uit.

1. Minder negatieve gedachten

Een Amerikaans onderzoek heeft bewezen dat wie vroeger naar bed gaat en vroeger opstaat, minder last heeft van negatieve gedachten.

2. Gezonder lichaam

Een ander onderzoek uit Amerika wijst uit dat avondmensen eerder geneigd zijn om meer fastfood en minder fruit te eten dan ochtendmensen.

Ochtendmensen zouden volgens het onderzoek vaker een lager BMI hebben, omdat ze minder vaak het ontbijt overslaan, wat de kans verkleint om overdag te snacken.

3. Succesvoller in werk

Bioloog aan Harvard, Christoph Randler, deed onderzoek naar de link tussen vroeg opstaan en de mate van succes. Wat bleek? Ochtendmensen blijken pro-actiever dan avondmensen. Hij keek daarvoor naar het succes van de carrière, werkprestaties en de hoogte van het salaris.

Nu kan je je natuurlijk afvragen of je succes enkel wilt linken aan je werk, maar interessant is het zéker.

4. Minder stress

Eerlijk is eerlijk: avondmens zijn in een wereld die voornamelijk is ingericht op ochtendmensen, brengt soms nogal wat stress met zich mee.

Nét op tijd wakker worden om nog snel te kunnen douchen en je in je kleren te hijsen om vervolgens te racen naar je werk. Ruim om tijd opstaan, weten dat je alle tijd van de wereld hebt, zoals voor je fijne ochtendroutine of een sportklasje is een stuk minder stressvol. Je hebt er al een halve dag opzitten voordat jij op je werk aankomt.

Misschien is het dus toch het proberen waard om een ochtendmens te worden!