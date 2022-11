Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen OneLove-band maar speldje, KNVB wil niet provoceren in Qatar

De leiding van de KNVB draagt aankomende dinsdag tijdens de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Qatar geen OneLove-band maar een OneLove-speldje. Dat liet de voetbalbond vandaag weten tijdens een bijeenkomst in Doha. „Zo’n speldje is toch iets sjieker dan zo’n band.”

Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, en Hadja Lahbib, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, zaten afgelopen week tijdens duels van hun nationale ploeg wel met een OneLove-band naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino op het ereterras. Maar de leiding van de KNVB is dit dinsdag niet van plan.

Emir van Qatar waarschijnlijk aanwezig tijdens wedstrijd

Naar verwachting komt ook de emir van Qatar naar het duel van dinsdag kijken en de KNVB zegt niet onnodig te willen provoceren. „We willen met onze OneLove-campagne een boodschap uitdragen van voor inclusie en tegen discriminatie. Daar gaan we ook zeker mee verder, maar ons doel is niet om onnodig te provoceren. Daar schiet je niets mee op, dat werkt misschien wel contraproductief”, zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. „Dan lijkt me zo’n speldje toch iets sjieker dan zo’n band.”

Sportminister Conny Helder is dinsdag ook aanwezig bij het duel met Qatar. Ze liet vorige week via haar woordvoerder weten dat ze wel overweegt een OneLove-band te dragen tijdens de derde groepswedstrijd.

De KNVB liet FIFA in september weten dat het aanvoerder Virgil van Dijk een OneLove-band wilde laten dragen tijdens alle duels op het WK in Qatar. Daar stapte de voetbalbond echter op het laatste moment vanaf. „We weten dat FIFA sport en politiek wil scheiden, maar we dachten dat dit ons alleen een boete zou kosten”, zegt secretaris-generaal Gijs de Jong. „De FIFA dreigde pas afgelopen maandag, vlak voor ons eerste WK-duel met Senegal, met sportieve sancties. Schandalig, maar dan staan we machteloos. We willen natuurlijk niet dat Van Dijk de wedstrijd met een gele kaart was begonnen. Ik denk dat FIFA die band heeft verboden onder druk van conservatieve stromingen in Qatar.” Zo werd op het laatste moment ook het bier in fanzones rond de stadions verboden.

Uit FIFA stappen gaat KNVB te ver

Dat sommigen vinden dat de KNVB uit de FIFA moet stappen vindt De Jong te ver gaan. „Wat bereik je daarmee?”, vraagt hij zich af. „De voorzitter van de Deense bond heeft zoiets geroepen. Dat is leuk voor de bühne, maar tegen mij heeft hij gezegd dat hij verkeerd is geciteerd. Je kan beter blijven vechten voor een betere FIFA. Wij blijven druk op FIFA zetten. Wij willen dat de mensenrechten nog beter verankerd worden in de statuten. FIFA moet moderner en transparanter worden. FIFA moet beter samenwerken met UEFA. het moet geen wedstrijdje armpje drukken worden. Het moet wel veel beter.”