8 voordelen van koud douchen (+ tips om het vol te houden)

Gezien je gezondheid, het milieu en je energierekening is het tijd om vaker koud te douchen. Of je nou wil afvallen of een steentje wil bijdragen aan een beter milieu: dit zijn acht voordelen van deze simpele tweak in je dagelijkse leven.

Om aan koud douchen te wennen, kun je met een warme douche beginnen. Het gaat erom dat je eindigt met een koude plens. Bij 15 à 30 seconden koud afdouchen, profiteer je al van de gezondheidsvoordelen. Maar rekening houdend met het milieu doe je dat natuurlijk zo kort mogelijk. Of nog heroïscher: helemaal niet meer warm douchen.

De voordelen van koud douchen

Een paar aangetoonde gezondheidsvoordelen op een rij. Met als bonus jouw bijdrage aan een betere aarde en een lagere energierekening.

1. Meer bruin vet (pluspunt als je wil afvallen)

Door jezelf geforceerd af te koelen (bijvoorbeeld door koud te douchen) gaat je lichaam bruin vet produceren. Dit is het vet waar je blij mee moet zijn, want de voornaamste taak hiervan is het produceren van warmte. Waar wit vet calorieën opslaat, zorgt bruin vet er juist voor dat je meer energie verbrandt. Bruin vet houdt je warm en zorgt voor meer verbranding. Perfect als je wil afvallen.

2. Koud douchen is goed voor de weerstand

Het is belangrijk om voldoende witte bloedcellen te hebben. Deze verdedigen je lichaam tegen infecties door lichaamsvreemde stoffen en indringers. Om de productie hiervan een boost te geven, moet je het lichaam en het immuunsysteem prikkelen. Dit kan op verschillende manieren, maar koud douchen is het gemakkelijkst. Zo geef je het lichaam en je immuunsysteem een flinke oppepper.

3. Goed voor je spieren en herstel

Een koude douche na het sporten is niet alleen heerlijk verkoelend, maar ook nog eens goed voor je spieren. Door de kou sluiten de bloedvaten en help je de bloedtoevoer extra op gang komen. Op deze manier kan je lichaam sneller afvalstoffen afvoeren. Dit bevordert het herstel na fysieke inspanning en zorgt ervoor dat je minder last hebt van spierpijn.

4. Koud douchen geeft je een energieboost

Door koud te douchen maak je het lichaam wakker. Je hart gaat sneller kloppen en ook je ademhaling wordt dieper. Hierdoor gaat je bloed sneller stromen en krijg je meer zuurstof binnen. Je lichaam doet dit om zich warm te houden, maar er zijn ook andere voordelen. Zo wordt de bloedtoevoer naar je hersenen verbeterd. Hierdoor ben je scherper en meer alert.

5. Verbeterde bloedcirculatie

Zoals je in de vorige punten al kon lezen, zorgt koud douchen ervoor dat je hart sneller gaat kloppen. Dit is omdat je bloedvaten nauwer worden en het bloed krachtiger rondgepompt moet worden. Door deze verbeterde bloedcirculatie blijf je warm, maar het zorgt ook voor een hogere stofwisseling. Precies wat je moet hebben als je wil afvallen.

6. Koud douchen is goed voor de huid

Wanneer je de douche zo koud mogelijk zet, zul je merken dat je spieren samentrekken. Hierdoor gebeurt hetzelfde met de huid. Deze wordt strakgetrokken en gladder. Ook sluit de huid zich om de kou buiten te houden. Bijkomend voordeel daarvan is dat je huid minder snel uitdroogt. Warm douchen doet precies het omgekeerde en zorgt juist voor uitdroging.

7. Beter voor het milieu

Wat als de hele wereld ineens koud doucht? Is het CO2-probleem dan in één klap opgelost? Het zou in ieder geval een grote hap van de totale uitstoot afnemen. Kleiner gedacht: op persoonlijk vlak is het een van de makkelijkste manier om je huis te verduurzamen. Check hier nog een aantal simpele maar effectieve tips.

8. Lagere energierekening

Meer dan de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten. Warm water beslaat zo’n 13 procent van de energierekening, alle apparaten en lampen in huis zo’n 37 procent. Koud douchen dus, in het donker.

Zo ga je koud water te lijf

Hoewel sommige mensen het heerlijk vinden, zijn de meesten geen fan van koud douchen. Om het toch vol te houden en te voorkomen dat je opgeeft, hebben we een paar handige tips: