Deze kajakker werd in de Nederrijn verrast door een meeliftende zeehond

Mocht je in de wateren van de Nederrijn varen, of wellicht zwemmen, kan het zijn dat je wordt verrast door een, ietwat brutale, zeehond. Kajak-instructeur Johan van Antwerpen legde daar namelijk vast hoe het dier ongegeneerd op zijn boot klom.

Van Antwerpen gaf maandagavond, zoals hij wel vaker doet, een kajak-les aan een groep cursisten. Maar tijdens deze les werd hij verrast door een bijzondere meelifter op zijn boot. In de Nederrijn bij Wageningen kwam namelijk een zeehond de les van Van Antwerpen wel van heel dichtbij bekijken. Iets wat hij, naar eigen zeggen, in de afgelopen 25 jaar dat hij vaart, nog nooit meemaakte.

Kajakker treft zeehond in Nederrijn

Tegen Hart van Nederland legt de instructeur uit dat hij tijdens zijn vaartocht een kop boven het water uit zag steken. Waar hij eerst dacht dat het om een bever ging, bleek hij bezoek te krijgen van een zeehond. Van Antwerpen filmde het dier en manoeuvreerde daarna zijn kajak zodat het beest ook weer van de boot afging. Want volgens de kajak-instructeur was de zeehond van plan om nog verder op de kajak te klimmen. Wat Van Antwerpen niet echt zag zitten, vanwege zijn autosleutels en nieuwe IPhone. „Als hij me ondersteboven zou trekken, was ik ze beide kwijt. Dan was het wel een hele dure ervaring”, legde hij uit.

Bang was de instructeur niet voor het dier, ondanks dat sommige cursisten dat wel waren. Van Antwerpen legt uit dat het dier de dag daarna wederom gespot is en ook bij andere kajakkers op de boot klom. Overigens heeft het volgens de kajakker niet veel zin om de zeehond te gaan ‘spotten’ in de Nederrijn. „Hij kan alle kanten op. Zonder sluis tegen te komen zou hij tot Arnhem of Amerongen kunnen zwemmen.”

Bultrug in de Nederlandse zee

Deze week spoelde een dode bultrug aan bij de kust van Vlieland. De treurige beelden waren te zien op social media. Het vermoeden is dat deze walvis eerder in de wateren rond Zeeland zwom, waar Lourens Janisse het dier filmde tijdens een vistochtje.



Wow!!! Je zal het meemaken. Lourens Janisse werd vanochtend ineens verrast door deze bultrug walvis tijdens het vissen voor de Zeeuwse kust. Zie jij de bultrug (of een andere walvis) meld dit dan via @waarneming #bultrug #walvis pic.twitter.com/snaYk2uwYU — SOSDolfijn (@SOSDolfijn) May 23, 2022