Acht weken reces voor Tweede Kamer? ‘Te lang in deze tijd’

De Tweede Kamer heeft acht weken lang reces. Wat betekent dat er de komende weken niet wordt vergaderd. En dat terwijl er toch een hoop gaande is in ons land. Het overgrote deel van de Nederlanders vindt acht weken ‘pauze’ voor de politici dan toch ook vrij lang.

Eerder bleek al dat het vertrouwen in de huidige politiek bijzonder laag is. Daarnaast worden we ondergedompeld in crisissen en lijken veel problemen niet 1,2,3 opgelost. Is een wekenlang reces nu dan wel zo handig?

Hart van Nederland vroeg dat aan 73.000 mensen. En het overgrote deel, maar liefst 82 procent, vindt het onverantwoord dat de politiek zo lang ‘met vakantie’ gaat.

Is acht weken reces voor politici handig in deze tijd?

15 procent vindt dat het reces moet kunnen. Want een reces is, volgens meerdere Kamerleden, geen vakantie. „Er wordt gewoon keihard doorgewerkt”, sprak VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. „Het lijkt of de Kamer acht weken op z’n gat ligt, maar dat is echt niet zo. Ik ga wetgeving doorlezen en ik moet nog veel stukken lezen, ik ben gewoon aan het werk.” Daarnaast leggen Kamerleden uit dat er in deze periode tijd is voor werkbezoeken en achterstallig werk.



Er zijn overigens Tweede Kamerleden die de ‘pauze’ van de politiek niet nodig vinden. Zo legt politicus Pieter Omtzigt uit dat zo’n reces ook twee weken korter mag zijn. En BBB-leider Caroline van der Plas sluit zich daarbij aan. „Van mij mag het ook wel korter”, zegt zij. „Het is best wel gênant dat wij twee maanden reces hebben terwijl Nederland ook gewoon verder moet. Als mensen geluk hebben, hebben ze 25 vakantiedagen per jaar. Ik voel mij daar wel ongemakkelijk bij.” Ook vroeg de Hart van Nederland-verslaggever naar de jubelstemming en het feestje van perscentrum Nieuwspoort in het ministeriegebouw. Dat tot 5.00 ‘s ochtends duurde. Iets waar ook Omtzigt van opkeek, bleek uit zijn reactie.

Debat Tweede Kamer over schandaal publieke omroep

Gisteren werd in een debat in de Tweede Kamer een schandaal rondom de publieke omroep aangekaart. Dit was vlak voor het politieke reces. Pieter Omtzigt sprak daar toen al uit dat het debat, vanwege het reces, te vroeg kwam.