Vergeet Oostenrijk, skiën kan deze week ook gewoon in België

Goed nieuws voor mensen die een wintersportvakantie in Oostenrijk aan hun neus voorbij zagen gaan: skiën kan deze week ook gewoon in België. Er ligt namelijk zo’n 27 centimeter sneeuw in het natuurgebied de Hoge Venen, voldoende om te kunnen skiën of langlaufen.

Gisteren was het in delen van België al behoorlijk wit. Er lag toen zo’n 17 centimeter sneeuw, maar vannacht kwam daar nog zo’n 10 centimeter bij. Zeker zeven wintersportcentra opende daarom vandaag de pistes. Het gaat om de gebieden in de Duitstalige streek die de Oostkantons heten. Daar ligt ook het hoogste punt van België.

Sneeuw blijft vermoedelijk hele week liggen

Omdat het erg koud is en er hier en daar nog wat winters buien worden verwacht, blijft de sneeuw vermoedelijk nog de hele week liggen. Of de sneeuw ook goed genoeg blijft voor plezier op de piste, moet nog worden afgewacht.





FERMEVU LES PLUIES DE CETTE NUIT, LES PISTES DE SKI SONT MALHEUREUSEMENT IMPRATICABLES AUJOURD'HUI !DESOLEDimanche… Posted by Piste De Ski Ovifat on Saturday, January 8, 2022

Op de meeste plekken is de sneeuw vooral gericht voor langlaufen of sleeën, maar er zijn ook enkele pistes open waar geskied kan worden. Onder meer op de piste La Station de la Haute Ardenne in Vielsalm, staan heel wat mensen op de latten. „Veel blije gezichten hier. Bij toeristen, maar ook bij de uitbaters. Voor hen begint het jaar goed”, vertelt een journalist ter plaatste aan de Belgische omroep VRT.

Skiën op sommige plekken toch niet mogelijk

Op andere plaatsen heerst er ook teleurstelling. Zo zou de piste Ovifat de ochtend eigenlijk opengaan, maar op het laatste moment gebeurde dat toch niet. De sneeuw is daar te drassig en nat, waardoor echter sneeuwpret er daar niet van komt. „Een grote ontgoocheling. We dachten dat het zou blijven vriezen, maar is alweer boven de 0 graden. Het is absoluut niet aangenaam om te skiën. Tientallen mensen zijn al afgedropen”, zegt een van de uitbaters tegen VRT.