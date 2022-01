Kijkers Matthijs Gaat Door ontroerd door nieuwe muziek Stromae

De uitzending van Matthijs Gaat Door waarin onder anderen Stromae kwam optreden, is gisteravond door zeker 1,1 miljoen mensen bekeken. Het optreden van de Belgische zanger kan rekenen op veel enthousiaste reacties.

BNNVARA kondigde eerder deze week al aan dat de wereldberoemde Belg, die eigenlijk Paul Van Haver heet, in Matthijs Gaat Door te zien zou zijn. Stromae liet twee nummers van zijn aankomende album Multitude horen, namelijk Santé en L’enfer.



"L'enfer" (vertaald: de hel) is de nieuwe singel van @Stromae, waarin hij vertelt over eenzaamheid en de suïcidale gedachtes die hij de afgelopen jaren had.

Het hele optreden zie je hier: https://t.co/T3iCqoE4TV pic.twitter.com/hol5qr3NAL — MatthijsGaatDoor (@gaat_door) January 29, 2022

Kijkers van het programma twitteren er druk op los na het zien van zijn optreden. ‘Prachtig en verdrietig tegelijk’, is het oordeel van de meesten. „Stromae is de reïncarnatie van Jacques Brel in zijn 21e-eeuwse vorm. Ik ben sprakeloos door zijn verschijning en talent”, twittert iemand na afloop van het optreden. Weer een ander is blij dat de tickets voor het volgende concert van de artiest al binnen zijn. „Gelukkig zijn de tickets al in the pocket. Na het geweldige optreden bij Matthijs Gaat Door zullen ze nog harder gaan.”



#Stromae is de reïncarnatie van Jacques Brel in zijn 21e-eeuwse vorm. Ik ben sprakeloos door zijn verschijning en talent. — Hans van Tellingen (@hansvantelling) January 30, 2022



Gelukkig zijn de #Stromae tickets ook deze keer al in the pocket. Na zijn geweldige optreden bij #matthijsgaatdoor zullen ze nog harder gaan. #magnifique ❤️ — Mrs_RTM (@Mrs_RTM) January 30, 2022

Theo Maassen en Henk van Straten te gast

Naast Stromae waren onder anderen Theo Maassen en Henk van Straten in het programma te gast om te praten over een podcast en speelden Joep Beving en S10 hun eigen remake van de hit De leven van Sef. Matthijs Gaat Door, te zien op NPO 1, was het op zeven na best bekeken programma van de avond.

Het programma Wie is de Mol? op NPO 1 wist gisteravond ruimschoots de meeste kijkers te trekken: 2,9 miljoen. Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 volgt met 2,4 miljoen kijkers. Het Half Acht Nieuws op RTL 4 werd door 1,3 miljoen mensen bekeken en neemt hiermee een derde plaats in. Het best bekeken SBS-programma van de avond was Het Roer Om, dat met 695.000 kijkers op de twaalfde plaats in de top-25 komt.