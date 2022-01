Politie: Sam (17) door noodlottig ongeval om het leven gekomen

De politie heeft laten weten dat de 17-jarige Sam door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. De jongen is donderdag door zijn familie als vermist opgegeven. Het lichaam van de 17-jarige uit Overveen werd vrijdagmiddag gevonden in de Leidsevaart in Haarlem.

Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat Sam te water is geraakt waarna hij verdronken is. Er zijn verder geen sporen die wijzen op een misdrijf.

‘Nachtmerrie die werkelijkheid wordt

De familie van de jongen liet eerder volgens het Haarlems Dagblad weten dat het ‘een nachtmerrie is die werkelijkheid is geworden’. „Sam is gevonden in de Leidsevaart. We gaan naar hem toe zodra het mogelijk is. We willen onze ongelofelijke dank uitspreken aan iedereen die ons geholpen heeft en ons tot steun is. Nu willen we in alle rust afscheid nemen van Sam en hopen we dat jullie onze privacy respecteren.”

Zoektocht naar Sam

Donderdagnacht rond 1.00 uur stapte de jongen op zijn fiets in Heemstede. Hij was onderweg naar huis maar kwam daar nooit aan. Zijn familie gaf hem vervolgens op als vermist en samen met de politie en honderden vrijwilligers werd er een zoektocht gehouden. Vrijdagmiddag werd er in de Leidsevaart een lichaam gevonden en vrijdagavond kon de politie bevestigen dat het inderdaad om Sam ging.