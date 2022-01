Honderden zorgmedewerkers dreigen arbeidsongeschikt te worden door long covid

Zeker vijfhonderd zorgmedewerkers dreigen hun baan te verliezen als gevolg van long covid. Deze medewerkers zitten al bijna twee jaar ziek thuis en de werkgever kan er dan voor kiezen om de arbeidsovereenkomst stop te zetten. Dat zou betekenen dat het zorgpersoneel arbeidsongeschikt wordt, wat een hoop gevolgen gaat hebben voor hun inkomsten.

Volgens FNV Zorg & Welzijn gaat het om minimaal vijfhonderd medewerkers die nu al bijna twee jaar ziek thuis zitten wegens long covid. FNV zette eind december vorig jaar een meldpunt op voor zorgpersoneel. Zij kon daar melding maken als ze na een coronabesmetting nog lang thuiszat.

Zorgmedewerkers dreigen soms wel 50 procent inkomen te verliezen

In de eerste drie weken na de opening van het meldpunt, kwamen er al 2087 meldingen binnen. De overgrote meerderheid (maar liefst 70 procent) van het zorgpersoneel dat melding maakte, meent op het werk corona opgelopen te hebben. Een deel van deze mensen zit sinds ongeveer het begin van de pandemie al thuis met long covid en kan daardoor niet meer werken. Bij long covid kunnen mensen last houden van klachten als spierpijn, vermoeidheid, kortademigheid en geestelijke problemen als vergeetachtigheid en depressie.

Als arbeidsongeschikte zorgmedewerkers twee jaar ziek thuiszitten als gevolg van long covid kan dit serieuze problemen opleveren. Hun werkgever kan de arbeidsovereenkomst dan namelijk opzeggen, wat betekent dat werknemers hun baan kwijt kunnen raken. Als gevolg daarvan belandt zorgpersoneel in de WIA, waardoor hun netto-inkomen met soms wel 50 procent afneemt.

Volgens FNV krijgen mensen met long covid te maken met enorm veel onbegrip. De druk op de schouders van medewerkers om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan hoog. Om de zorgmedewerkers tegemoet te komen, zoekt FNV naar een oplossing. Er moet volgens de organisatie een fonds komen waarmee zorgmedewerkers tegemoet gekomen kunnen worden als ze long covid hebben.

Tegemoetkoming voor zorgpersoneel met long covid

„Dit zou vergelijkbaar kunnen zijn met de fondsen die we in Nederland al kennen voor de beroepsziekten OPS (schildersziekte) en asbestziekten”, stelt Kitty Jong, vicevoorzitter bij FNV. Bovendien moeten alle spelers waar zorgmedewerkers met long covid mee in aanraking komen beter met elkaar samenwerken. Hierbij gaat het onder andere om het UWV, verzuimcoaches en werkgevers.

Zorgmedewerkers zouden volgens FNV op dit moment alleen een tegemoetkoming krijgen als ze op de ic terecht zijn gekomen door een coronabesmetting. Mocht zorgpersoneel overlijden aan de gevolgen van corona dan krijgen hun naasten de tegemoetkoming.