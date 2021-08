Politie zet nieuwe techniek in voor 30 jaar oude cold case: de moord op Wies Hensen

De politie is een nieuwe campagne gestart in de zoektocht naar de dader of daders in een ruim dertig oude cold case. De moord op Wies Hensen is nooit opgelost, de politie hoopt met nieuwe technieken de dader alsnog te vinden. Hiervoor wordt een nog nooit eerder ingezet middel ingezet: Mobiel Media Lab.

Met dit Mobiel Media Lab worden daders betrokken bij de zoektocht.

Burgers ter plaatse

Het Mobiel Media Lab staat op de kermis in Budel. Hiermee kunnen bezoekers van de kermis door middel van een Virtual Reality bril rond kijken op de plek waar het slachtoffer dertig jaar geleden is gevonden. Deze plaats is nauwkeurig nagebootst en gereconstrueerd met speciale fotoapparatuur. De kijker ziet de plaats en welke belangrijke sporen er zijn gevonden tijdens het onderzoek.

Er was eerder al een beloning van 15.000 euro vastgesteld voor degene met de gouden tip in de moordzaak, dat heeft nog niet mogen baten. Het bedrag is verdubbeld naar 30.000 euro en via social media, posters en flyers vraagt de politie komende dagen extra aandacht voor de moordzaak.

Cold case uit 1989

Wies Hensen was een 32-jarige vrouw en voor het laatst gezien op de kermis in Budel op 29 augustus 1989. Vermoedelijk verliet Hensen de kermis met twee onbekende mannen. De politie denkt dat deze mannen uit de buurt van Valkenswaard komen.

De politie meld dat Hensen door verstikking om het leven is gekomen. De daders hebben het slachtoffer daarna naakt in de sloot lang de Loonderweg in Dommelen (zo’n 20 kilometer vanaf Budel) achtergelaten. Omdat Hensen naakt was, vermoedt de politie dat de dader een seksueel motief had.

Hoop op nieuwe tips

Met de verdubbeling van de beloning en de extra aandacht, hoopt de politie op nieuwe aanwijzingen of tips. In het verleden werden al eens enkele mannen gearresteerd, zij werden echter weer vrijgelaten omdat hun DNA niet overeen kwam met de gevonden sporen.

Er is een speciale site aangemaakt voor de Cold Case met informatie over de zaak. Via het telefoonnummer 040-2056466 kom je bij vertrouwelijke politiemensen uit van het Team Criminele Inlichtingen.