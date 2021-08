Ruim 20 miljoen coronagerelateerde berichten verwijderd van Facebook en Instagram

Facebook heeft het dagelijks enorm druk met het controleren en modereren van content die op de netwerken van de social mediagigant worden geplaatst. In tijden van een pandemie kwam daar nog eens een extra taak bij.

Het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram heeft sinds de start van de pandemie tot afgelopen juni meer dan twintig miljoen berichten en andere content die te maken hadden met het coronavirus verwijderd van de sociale netwerken. Dat staat in een rapport van het bedrijf.

Facebook verwijdert misleidende Covid-berichten

Deze berichten waren bijvoorbeeld haatdragend, opruiend of misleidend als het ging om Covid-19. Ook werden onder meer advertenties verwijderd van bedrijven die de pandemie wilden gebruiken voor financieel gewin.

Ook werden er in totaal 3000 Facebook- en Instagramaccounts, pagina’s en groepen verwijderd voor het meermaals overtreden van de Facebook-regels. Dit had in de meeste gevallen te maken met het verspreiden van misleidende informatie over het coronavirus of vaccinatie.

Factchecking

Tevens is Facebook druk bezig geweest met factchecking omtrent Covid-19. Ruim 80 organisaties hebben zich bezig gehouden met het checken van berichten over het coronavirus. Daardoor is er bij ruim 190 miljoen Covid-berichten een waarschuwing geplaatst dat het mogelijk misleidende of verkeerde informatie was.

Haatberichten

Facebook gaat ook door in het terugdringen van haatreacties in het algemeen. Volgens het sociale imperium is het aantal haatreacties voor het derde kwartaal op rij gedaald, sinds ze zijn gestart met het tracken van deze berichten. Dat komt volgens Facebook door het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Met AI verwijderde Facebook in het tweede kwartaal van 2021 liefst 31,5 miljoen haatberichten van Facebook en 9,8 miljoen van Instagram. Het bereik van een haatbericht is gedaald van 5 tot 6 views per 10.000 weergaven aan het begin van het jaar naar 5 views per 10.000 weergaven. Een jaar geleden waren dat nog 10 tot 11 views.