7 opvallende feiten over de tegenstander van Oranje: Oostenrijk

Nadat de ploeg van Frank de Boer zondag ternauwernood wist te winnen van Oekraïne, speelt Oranje morgen alweer zijn volgende wedstrijd. Het weer zit waarschijnlijk niet echt mee, maar dat mag de pret niet drukken. Het vertrouwen is namelijk groot bij het Nederlands elftal, maar dat zal niet anders zijn bij de tegenstander van vanavond: Oostenrijk.

Om alvast in de stemming te komen, zet Metro zeven opvallende feiten over de Oostenrijkers op een rij.

1. Historische overwinning voor Oostenrijk

Net als Oranje speelde de nationale ploeg van Oostenrijk afgelopen zondag de eerste wedstrijd op dit EK. De ploeg van bondscoach Franco Fonda won op zondagmiddag met 3-1 van Noord-Macedonië. Na een lastige wedstrijd was de overwinning uiteindelijk verdiend. Deze overwinning is desondanks wel historisch te noemen. Het is namelijk de eerste keer dat Oostenrijk een wedstrijd weet te winnen op een Europees Kampioenschap.

2. Sterspelers van Oostenrijk

Verreweg de belangrijkste speler in de Oostenrijkse ploeg is aanvoerder David Alaba (28). De centrale verdediger speelde vanaf 2010 281 officiële wedstrijden voor de Duitse topclub Bayern München. Maar komende zomer maakt Alaba de overstap naar Real Madrid. De speler die morgen met nummer 8 het veld betreedt, is de afgelopen tien jaar zeven keer uitgeroepen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar.

Een andere opvallende naam in de selectie bij Oostenrijk is Marko Arnautovic. Hij maakte zijn professionele debuut in het oosten van Nederland bij FC Twente. Na niet onsuccesvolle periodes in Italië, Duitsland en Engeland, is de 32-jarige aanvaller nu neergestreken in Shanghai. In de wedstrijd tegen Noord-Macedonië scoorde de toen invallende Arnautovic de 3-1. Bij het juichen stak hij een tirade af richting het publiek, waarvan onderzocht werd of het racistische krachttermen bevatte. Inmiddels is het vonnis bekend, een schorsing. En dus zal Arnautovic niet meedoen tegen Oranje.



Het blijft een arrogant stuk vreten die Arnautovic. 🤢🤢🤮🤮 #oosmkd pic.twitter.com/bKaEfYC7xq — DeNuchtereHollander (@NuchtereDe) June 13, 2021

3. Kwalificatie

Als we kijken naar de kwalificatie voor het EK, is er weinig reden voor enige paniek. Oostenrijk plaatste zich als tweede in een poule met Slovenië, Israël en Noord-Macedonië. Als nummer 1 in de groep eindigde Polen. Maar ook de Polen kunnen dit EK nog niet overtuigen. Dus met drie verliespartijen in deze poule is Oostenrijk niet bepaald overtuigend gekwalificeerd. Al zullen zij zelf allang blij zijn dat ze aan het EK meedoen.

4. Op FIFA-ranking hoger dan Oekraïne

Deze lijst is toonaangevend voor de vorm waarin alle nationale elftallen verkeren. Zo staan onze zuiderburen bovenaan, staat Nederland op plek 16 en Oekraïne op plek 24. Een plek boven de Oekraïners vinden we de Oostenrijkers. Ook op deze wijze valt dus te zien dat de Oostenrijkers geen grote bedreiging zouden moeten vormen voor het Nederlands ensemble.

5. Onderling resultaat Nederland-Oostenrijk

In het verleden behaalde resultaten…. Ach, je kent het wel. Maar als we dan toch kijken naar het verleden, zien we een positieve balans voor het Nederlands elftal. In totaal speelden Oostenrijk en Nederland negentien interlands tegen elkaar. Van die negentien won Oranje er negen en verloor het er zeven. Maar, de laatste nederlaag die Oostenrijk het Nederlands elftal toebracht, dateert alweer van mei 1990. De vijf interlands die in deze eeuw werden gespeeld, won Nederland allemaal.



6. Beste prestatie

Als we de prestaties in het verleden verder onder de loep nemen, zien we dat Oostenrijk er geen fantastische staat van dienst op na houdt. In 2008 namen de Oostenrijkers voor het eerst deel aan een EK. Dat was dan ook omdat Oostenrijk een van de gastlanden was. Op het EK in eigen land verloor het twee keer en speelde het een keer gelijk in de groepsfase. Op het Europees kampioenschap van 2016 kwalificeerde het land zich voor het eerst op eigen kracht. Maar ook toen verloor het twee keer in de groepsfase. Maar, het speelde ook gelijk tegen de latere winnaars van dat toernooi, Portugal.

7. Voorbereiding op het EK

In de aanloop naar Euro 2020 – zo heet het uitgestelde toernooi nog altijd – speelde Oostenrijk net als Oranje twee oefenwedstrijden. Ten eerste speelde de ploeg in Middlesbrough tegen Engeland. Niet geheel verrassend wonnen de Engelsen (1-0). Vier dagen later nam Oostenrijk het in zijn uitzwaaiwedstrijd op tegen de Denen. Maar deze pot ging kansloos met 0-4 verloren. Een matige voorbereiding op het EK dus.