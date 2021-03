Winkelen bij IKEA zó populair dat het systeem het niet aan kan

Hèhè, het mag eindelijk weer. Klussers, verhuizers of mensen die gewoon dol zijn op het omgooien van hun interieur kunnen binnenkort weer hun hart ophalen bij meubelwinkelketen IKEA. Althans, als het boekingssysteem dat toelaat. Shoppen bij de Zweedse winkel (of moeten we winkël zeggen?) is namelijk zó populair dat er vrijwel onmiddellijk een storing ontstond in het onlinesysteem.

Via dat systeem kunnen toekomstige IKEA-klanten een afspraak maken om eventjes lekker in de collectie te neuzen. „Er is zoveel interesse dat het systeem eruit ligt”, laat een woordvoerster weten. IKEA opent vanaf morgen weer de deuren voor shoppen op afspraak. Klanten konden vanaf vanochtend 8.00 uur een tijdslot boeken.



Ja. Probeer allemaal maar naar de Ikea te gaan voor een leuk bijzettafeltje of een nieuwe lamp. Maar de mensen die echt iets (bureaustoel) willen proberen voor ze het kopen komen er natuurlijk niet tussen! 😡 #denkaaneenander https://t.co/xhZzm0S6jy — Marcin van de Ven (@brabostudent) March 15, 2021

Duizenden klanten tegelijk willen IKEA-afspraak

Het zijn niet zomaar een paar mensen tegelijk die een winkelafspraak willen maken, nee, wel duizenden klanten tegelijk wilden een tijdslot bemachtigen. Sommige mensen hebben zelfs hun wekker gezet, lijkt het: „Vanaf het moment dat het kon waren ze erbij. We adviseren het op een later moment nog een keer te proberen”, zegt de woordvoerster. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is.

IKEA werkt aan het stabiliseren van de server, zegt de woordvoerster. „We blijven de komende uren en dagen stappen nemen om de server verder te stabiliseren.” Wel blijven de afspraken die al geboekt zijn, gewoon staan. Als je al een tijdslot hebt kunnen bemachtigen, heb je dus geluk. De tijdslots duren 45 minuten en je moet alleen winkelen. Wel kunnen er per tijdslot vijftig klanten tegelijk winkelen.



Hahahahaha, ik heb ook echt 12 mails gekregen van de Ikea met “yo kom winkelen ouwe” pic.twitter.com/q7c2y0Hi0n — Thijn (@Thijnsj) March 15, 2021

Vorige week, in de persconferentie van Rutte en De Jonge, hoorden we geen versoepelingen, maar een paar kleine correcties. Ook een uitbreiding voor grote winkels: zij hoefden zich niet te houden aan een laag maximumaantal klanten. In grote winkels mag nu één klant per 25 vierkante meter komen winkelen, met een maximum van vijftig klanten.

Eerst was het voor IKEA, dat, zoals we allemaal weten, erg grote winkels heeft, niet interessant om de deuren open te gooien. Maar nu er vijftig klanten per tijdslot mogen komen, is de winkelketen wel te porren voor klanten op afspraak.