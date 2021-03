Deze auto is uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2021

De Toyota Yaris is uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2021. Dat is bekendgemaakt op een online evenement dat live werd uitgezonden vanuit Genève. Zestig vakjournalisten uit 23 landen kozen voor de Toyota als Car of the Year.

De nieuwe Toyota Yaris versloeg in de finale de Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia en de Volkswagen ID.3. De jury gaf de auto 266 punten en was daarmee nipt winnaar van de verkiezing. Namens Nederland zaten Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma, Autovisie– en De Telegraaf-redacteur Peter Hilhorst en Gert Wisse als vertegenwoordiger van de ANWB, in de jury.

Toyota voor derde keer de beste

Met de verkiezing is de Toyota Yaris de opvolgers van de Peugeot 208. Een jaar eerder won de Jaguar I-Pace. Het is voor de derde keer dat Toyota de prestigieuze verkiezing wint. De Yaris won ook in 2000 en in 2005 kreeg het een opvolger in de Prius. Fiat staat nog steeds fier aan kop met liefst negen verkiezingen, al was de laatste voor de Fiat 500 in 2008.

De titel ‘The Car of the Year’ is een goede graadmeter voor het uiteindelijke (verkoop)succes van een auto. Om te kunnen winnen moet een auto minimaal twaalf maanden op de markt zijn. Voor fabrikanten is de prestigieuze titel een belangrijke marketingtool om hun product mee aan te prijzen.

Totaalpakket maakt Toyota Yaris zo goed

Autovisie– en De Telegraaf-redacteur Hilhorst legt uit waarom deze vierde generatie Yaris de finale haalde. „Hij is leuk om te rijden, stuurt goed, is heel erg responsief en is ontzettend krachtig. De auto heeft verschillende aandrijflijnen en veel veiligheidssystemen. Het totaalpakket van deze auto is de reden dat de Toyota Yaris in de finale staat.” Uiteindelijk bleek het ook genoeg om de prestigieuze finale te winnen.