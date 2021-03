Pfizer-vaccin lijkt minder effectief bij mensen met obesitas

Meer slecht nieuws voor mensen met overgewicht. Het Pfizer-vaccin blijkt minder effectief te zijn bij dikke mensen. Dat blijkt uit Italiaans onderzoek waarover de Daily Mail schrijft. Eerder bleek al dat mensen met overgewicht meer risico hebben op een ernstig ziektebeeld of overlijden bij besmetting met het coronavirus.

Het BioNTech/Pfizer-vaccin is tot nu toe één van de meest gebruikt vaccins in Nederland. Het is met name bedoeld voor zorgpersoneel en kwetsbare ouderen. Tot nu toe lijkt het goed te werken, maar mensen met overgewicht zouden er volgens onderzoek flink minder profijt van hebben. Proefpersonen met ernstig overgewicht produceerden tot wel de helft minder antistoffen tegen Covid-19.

Minder antistoffen Pfizer-vaccin met obesitas

Het onderzoek werd verricht onder Italiaanse zorgmedewerkers, die allen twee prikken van het Pfizer-vaccin hebben gekregen. Zorgmedewerkers met zwaar overgewicht werden vergeleken met collega’s met een gezond gewicht. Daaruit bleek dat de mensen met obesitas fiks minder antilichamen aanmaakten om het coronavirus te bestrijden. In de meeste gevallen was dat slechts de helft ten opzichte van gezonde mensen.

Volgens de onderzoekers is er een nieuw, beter vaccin nodig om mensen met overgewicht te beschermen tegen corona. Ook is het een optie om deze groep grotere doses te geven. Het is voor het eerst dat de ontdekking wordt gedaan bij het coronavaccin. Van de griepprik was al duidelijk dat het half zo effectief is bij te dikke mensen. Dit komt doordat overgewicht het immuunsysteem voortdurend ‘aan’ kan houden. Bij mensen met een gezond gewicht wordt het immuunsysteem alleen getriggerd bij een infectie.

Geen overhaaste conclusies

Maar de resultaten van het onderzoek naar het effect van het Pfizer-vaccin zijn nog onder voorbehoud. Van de 248 onderzochte zorgmedewerkers waren er slechts 26 te zwaar. Dat betekent dat het nog te vroeg is voor wetenschappers om conclusies te trekken. Wel zegt professor Ian Jones van de Universiteit van Reading tegen MailOnline dat hij de resultaten „verdacht hoog” vond. „Waarschijnlijk komt het door het kleine aantal deelnemers, maar dit effect is geen verrassing. Het is algemeen bekend dat prikken minder effectief zijn bij mensen met obesitas.”

Nederland stijgt in vaccinatie-ranglijst

Inmiddels gaat het in Nederland steeds beter met het vaccineren. Waar ons land in januari het in Europa alleen beter deed dan Bulgarije, staan we nu bij de besten. Zeven procent van de bevolking heeft een vaccin gekregen, wat een vierde plek oplevert op de ranglijst. Alleen Malta (10,1 procent), Denemarken (8,8 procent) en Finland (7,7 procent) doen het beter.