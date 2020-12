RIVM meldt 12.282 nieuwe coronabesmettingen, iets meer dan vrijdag

Het RIVM heeft vandaag 12.282 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er iets meer dan gisteren, toen het RIVM 12.001 besmettingen meldde.

Het aantal besmettingen ligt wel nog altijd een stuk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dagen (10.053). De cijfers lagen maandag (8.496) en dinsdag (6.682) echter wel lager door overbelasting van het systeem. Het is nog niet duidelijk of die achterstand inmiddels is bijgewerkt.

56 nieuwe doden door corona

Het gezondheidsinstituut meldde vandaag 56 nieuwe sterfgevallen door corona. Dat betekent niet dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met een kleine vertraging doorgegeven. Vrijdag werden 85 sterfgevallen door corona gemeld.

De meeste nieuwe coronabesmettingen waren in Amsterdam: daar werden 581 positieve tests afgenomen. Den Haag (268) en Rotterdam (247) staan op de tweede en derde plek.

2065 patiënten in het ziekenhuis

Er zijn ook 31 nieuwe mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee komt het totaal nu op 2065. Van die ziekenhuispatiënten liggen er 560 op de ic, elf meer dan gisteren.

Volgens de cijfers zijn in de afgelopen zeven dagen 73.322 nieuwe besmettingen gemeld en 444 sterfgevallen. De week ervoor was dat respectievelijk 53.330 en 362. Sinds het begin van de uitbraak zijn 676.696 besmettingen gemeld en 10.461 sterfgevallen.

Vaccinatie tegen corona start op 11 januari

De GGD begint op uiterlijk 11 januari met het vaccineren op drie locaties in het land (Hart van Brabant, Rotterdam en Utrecht). Een week later moet het vaccineren op 25 verschillende locaties gebeuren. De uitnodigingen worden op 4 januari verstuurd, in eerste instantie naar medewerkers in verpleeghuizen, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en Wmo-ondersteuning. In eerste instantie kunnen mensen alleen telefonisch een afspraak maken. Later kan dat ook digitaal. Overigens moet het coronavaccin van zowel Pfizer als BioNTech nog wel goedgekeurd worden door het Europees medicijnagentschap EMA. Daarover wordt maandag meer bekend.

