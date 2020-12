80 uur taakstraf voor kopstoot Marco Kroon die zich ‘respectloos heeft gedragen’

Het was me het jaar wel voor Marco Kroon en zijn hyperactieve blaas, zoals hij z’n orgaan zelf omschreef in de rechtbank. Of twee jaar inmiddels. Met carnaval 2019 plaste hij, in zijn inmiddels beruchte kikkerpak, op een plek waar dat niet mocht. Ook zou hij zijn kroonjuwelen ‘vrij’ spel hebben gegeven én een kopstoot aan een agent hebben uitgedeeld. Vandaag klonk het vonnis over onder meer de kopstoot.



De militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem acht majoor Marco Kroon schuldig aan het mishandelen van een agent door hem een kopstoot te geven. Het hof heeft hem ook veroordeeld voor het beledigen van een agente door haar zijn geslachtsdeel te tonen. Het hof legt hem daarvoor een taakstraf van 80 uur op. Voor wildplassen is Kroon in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 120 euro.

100 jaar voor Kroon?

Kroon werd vorig jaar tijdens het carnaval in Den Bosch betrapt op wildplassen. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon vorig jaar door de militaire rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Dat had het OM ook in hoger beroep geëist. Al ging het op het journaal vandaag even mis en kreeg Kroon ineens „100 jaar taakstraf.”



Respectloos

De militaire kamer van het gerechtshof oordeelt dat Kroon zich tijdens carnaval „respectloos heeft gedragen”. Hij had als publiek figuur een voorbeeldfunctie, luidt de uitspraak in hoger beroep. Het hof sprak Kroon vrij van schennis van de eerbaarheid, omdat het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agent niet seksueel van aard was. Wel ziet de militaire kamer dit als een belediging van een ambtenaar in functie. „Het was kwetsend en beledigend voor de agente.”

De verdediging had in hoger beroep aangevoerd dat de processen-verbaal die de agenten schreven onbetrouwbaar zouden zijn. Dat verwerpt de militaire kamer, die zich liet overtuigen door de camerabeelden van het incident.



Kroon was niet bij de uitspraak aanwezig. Toch kan hij waarschijnlijk enigszins opgelucht ademhalen (en z’n huis weer uit durven), want begin deze maand liet hij nog weten „diep geraakt en zwaar beledigd om uitgemaakt te worden als potloodventer (…) Ik sta nu te boek als sex offender. Ik heb een code gebroken. Een zedendelict is in militaire kringen het allerlaagste wat er is. Ik kan dit niet accepteren. Ik ga hier kapot aan. Ik ga het huis ook niet meer uit, omdat ik me kapot schaam.”

Wildplassen met een reden

De drager van de militaire Willemsorde betoogde begin september in de rechtbank dat hij door hoge nood geen tijd had om een toiletwagen of plaszuil te bereiken. „Ik heb er alles aan gedaan, maar ik kon het niet meer ophouden. Het zweet brak me uit. Het was voor mij niet meer te doen om naar de volgende sanitaire stop te gaan. Het was puur overmacht.” Ook tijdens de zittingen moest hij altijd even naar het toilet, iets wat niet onopgemerkt bleef. Ook niet in 2011 trouwens.



Zijn advocaat Geert-Jan Knoops betoogde toen al dat er voor mensen met blaasproblemen veel te weinig toiletvoorzieningen zijn in het centrum van Den Bosch, zeker met carnaval.

Over het wildplassen zelf oordeelt het hof nu dat Kroon rekening had moeten houden met zijn blaasproblemen. „Het is aannemelijk dat hij urologische klachten heeft en meer dan gemiddeld moet plassen, maar dat zijn omstandigheden waar hij rekening mee dient te houden.” Het hof noemt wildplassen „een ergerlijke overtreding”.

Kikkerpak

Op social media leidde te zaak – en het kikkerpak, dat Kroon de vorige keer meenam naar de rechtbank – tot heel wat reacties, en grapjes.



