Formule 1-kwalificatie GP van Italië: Hamilton pakt pole, Verstappen 5de

Van de kou in de Belgische Ardennen naar het warme zomerweer in Italië. Dit weekend komt de Formule 1 in actie op het Autodromo Nazionale Monza, in Italië. De kwalificatie werd zojuist verreden. Aan het einde van de chaotische kwalificatie was het Lewis Hamilton die de poleposition pakte – zijn 94e – gevolgd door Valtteri Bottas en Carlos Sainz.

Voor Max Verstappen was het een teleurstellende kwalificatie. Het veld zat enorm dicht op elkaar en de Nederlander moest vechten met alles wat hij had. Helaas bleek dat niet genoeg te zijn voor een plek op de tweede startrij. Verstappen zal morgen als vijfde beginnen.

Voor de Spanjaard Carlos Sainz was het een grandioze kwalificatie. De McLaren-coureur pakte de derde startplek, iets wat McLaren al heel lang niet meer gelukt was. Achter hem was het Racing Point-coureur Sergio Pérez die de vierde tijd neerzette.

Tegenover Ziggo Sport gaf Verstappen uitleg over het verloop van zijn kwalificatie. „Het is gewoon geen goed weekend voor ons”, begon de Nederlander. „Ik heb alles geprobeerd met de auto en uiteindelijk rijd je steeds dezelfde rondetijden. We gingen het seizoen in met het idee dat we met Mercedes zouden vechten en nu staan we achter een McLaren en een Racing Point, dat is gewoon niet goed.”



Uitdaging

Het is duidelijk dat de Nederlander alles behalve blij is, wat ook volkomen logisch is. Het zal morgen nog een hele uitdaging worden om een podiumplek te pakken. „We gaan voor de derde plek vechten. Maar daar ben ik hier niet voor. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit.”

De Grand Prix van Italië zal morgenmiddag verreden worden op het Autodromo Nazionale Monza. De race gaat om 15.10 uur van start en is live te volgen via Ziggo Sport.

