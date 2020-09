‘Coronaboete omlaag om strafblad te voorkomen’

De coronaboete moet omlaag en flink ook. De coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie willen dat de boete naar 99 euro moet worden verlaagd om te voorkomen dat mensen een strafblad hebben zodra ze een boete krijgen.

De bekeuring wordt uitgedeeld aan mensen die geen 1,5 meter afstand houden. De Tweede Kamer wil af van het strafblad bij een coronaboete. Ze vinden dat niet proportioneel. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vorige week in een debat de wens van de Kamer te zullen uitvoeren. De drie coalitiepartijen willen dat de nieuwe hoogte van de boete wordt vastgelegd in de coronawet.

Korter durende coronawet

In het huidige voorstel zou de coronawet zes maanden geldig zijn. Dat is de coalitiepartijen te lang. Daarom stellen ze voor dit te verlagen naar drie maanden. „Dit onderstreept het tijdelijke karakter en maakt optimale parlementaire controle mogelijk.”

Alleen de naam van coalitiepartij CDA ontbreekt onder de voorstellen om de coronawet aan te passen. CDA-Kamerlid Chris van Dam laat weten dat zijn partij „sympathiek tegenover deze motie staat”, maar eerst wil weten hoe het kabinet kijkt naar de gevolgen voor het strafblad van een coronaboete. „De boete – inclusief de hoogte van de boete – is onderdeel, het sluitstuk van de handhaving”, aldus Van Dam. „We willen eerst het bredere verhaal zien voor we nu plots onze handtekening onder een amendement zetten.”

Lichte daling in cijfers

In de afgelopen 24 uur is het aantal coronabesmettingen in Nederland toegenomen met 823. Gisteren waren dat er nog 1140, bleek uit het coronadashboard van de overheid. Gisteren was het aantal meldingen het hoogst sinds april.

Vooralsnog blijven de meeste besmettingen in de Randstad voorkomen. In Rotterdam en de regio hadden in de afgelopen 24 uur 141 nieuwe besmettingen, regio Haaglanden telden er 77 bij. Zeeland is een uitzondering op de rest van Nederland: daar kwam geen enkele nieuwe besmetting aan het licht.