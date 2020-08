Recept van de dag: Quiche van avocadodeeg uit het nieuwe kookboek van Jamie Oliver

Altijd een heuglijk moment op de redactie én voor lekkerbekken wereldwijd: er is weer een nieuw kookboek van Jamie! In 7 x anders biedt Jamie Oliver je recepten rondom 18 alledaagse ingrediënten die we met z’n allen het meest kopen. Zoals de avocado. Daarmee maakt Jamie een heel bijzonder gerecht: quiche van avocadodeeg.

Ingrediënten

Voor 6 personen:

2 rijpe avocado’s

400 gram zelfrijzend bakmeel, plus extra om te bestuiven

6 grote eieren (vrije uitloop)

300 gram diepvriesdoperwten

90 gram cheddar of belegen Goudse kaas

½ bos basilicum (15 gram)

Olijfolie

100 gram gemengde salade

Extra vierge olijfolie

1 citroen

7 x anders: de nieuwe van Jamie!

Is je mind blown? Hadden wij ook. Maar Jamie bewijst het: je kunt écht quichedeeg maken van avocado. In zijn boek 7 x anders vind je dan ook niet alleen makkelijke recepten met alledaagse ingrediënten, maar ook inspiratie om daar weer een feestje van te maken. Denk aan een poké bowl met zoete aardappel en zalm, filo kip kiev of laksa met geroosterde aubergine. Elk recept bevat maximaal 8 ingrediënten.

Wij mogen alvast een recept uit het gloednieuwe kookboek van Jamie Oliver met je delen. En het behoeft vast geen verrassing: dat werd de quiche van avocadodeeg. Met doperwten, cheddar & basilicumvulling en gemengde blaadjes. Yum!

Quiche van avocadodeeg

Halveer de avocado’s, verwijder de pitten en schil ze. Weeg het vruchtvlees af – voor de juiste verhouding heb je 200 g nodig (als je niet genoeg hebt, vul je het gewoon aan met extra vierge olijfolie). Prak het vruchtvlees in een grote kom en werk dan geleidelijk het meel, een snufje zeezout en 4 eetlepels koud water erdoor tot je een deeg hebt. Kneed het deeg glad, wikkel het in plasticfolie en laat het 15 minuten rusten. Breek de eieren voor de vulling in een blender en doe de doperwten en de meeste cheddar erbij. Doe de geplukte bovenste helft van de bos basilicum erbij, voeg een snufje zout en zwarte peper toe en pureer tot een glad mengsel.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Rol het avocadodeeg op een met meel bestoven werkvlak uit tot iets minder dan ½ cm dikte. Wikkel het losjes om een deegroller, rol het uit over een met olie ingevet bakblik van 25 x 35 cm, druk het in de randen en prik gaatjes in de bodem. Scheur overhangende stukjes af en bak de bodem 10 minuten, of tot hij licht goudbruin is. Giet nu de vulling in de bodem, bak de quiche 15 minuten, of tot de vulling gestold is, en rasp de rest van de kaas erboven. Maak de slablaadjes aan met extra vierge olijfolie, citroensap en peper en zout, en strooi ze voor het serveren over de quiche.

Voedingswaarden: energie 764 kcal, vet 52,6 gram, verz. vet 11,3 gram, eiwit 21 gram, koolhydraten 55,9 gram, suiker 2,4 gram, zout 1,1 gram, vezels 4,9 gram.

7 x anders van Jamie Oliver is verschenen bij Kosmos Uitgevers © Jamie Oliver Enterprises Ltd (2020 7 Ways) Fotografie: Levon Biss. Het boek is nú te koop voor € 29,99.

