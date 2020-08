PSV in gesprek met supporters over ‘All Lives Matter’-spandoek

PSV gaat aanstaande maandag in gesprek met de supportersvereniging PSV Fans United. Zaterdagavond had de vereniging tijdens de wedstrijd PSV-Vitesse een spandoek met de tekst ‘All Lives Matter’ op de Oost-tribune van het Philips Stadion gehangen. „We werden erdoor verrast”, stelt een woordvoerder in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De spandoek was niet bij de club aangemeld terwijl dat normaal gesproken wel gebeurt, zo laat de club via een toelichting weten. De tekst ‘All lives matter’ kan gezien worden als tegenboodschap op de Black Lives Matter-beweging. „In ons stadion willen we geen politieke statements, dat is de afspraak”, stelt zegsman Thijs Slegers.

Ondanks de dubieuze betekenis van het spandoek is het doek niet verwijderd. „Het doek is blijven hangen omdat onze veiligheidsorganisatie volledig was ingesteld op het goed laten verlopen van de eerste ‘corona-wedstrijd’. Het verwijderen van een spandoek kan leiden tot onrust en dan kunnen de geldende corona-regels in het geding komen. Dat wilden we niet.”

‘Elk leven telt’

Volgens PSV Fans United voorman Frits Bovers zat er geen politiek idee achter het spandoek. „Anders had er misschien wel gestaan white lives matter”, vertelt Bovers tegenover Eindhovens Dagblad. „Wij zijn tegen racisme in welke vorm ook. Daar willen we helemaal niks mee te maken hebben. Dit spandoek hebben we juist geplaatst omdat we vinden dat elk leven telt.”

Dat de boodschap politiek opgevat wordt, kan Bovers niet plaatsen. „Uit de boodschap elk leven telt valt dat helemaal niet te halen, vinden wij. Dat het spandoek niet was aangemeld? Dat doen we niet altijd en nu dus ook niet.”

