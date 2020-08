Johnson weet het zeker: Russische oppositieleider Navalni is vergiftigd

De Britse premier Boris Johnson steunt de oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar wat er is gebeurd met de doodzieke Russische oppositieleider Aleksej Navalni.

Vorige week dronk Russische oppositieleider Aleksej Navalni thee op het vliegveld, niet lang daarna werd hij in kritieke toestand in een ziekenhuis in Omsk opgenomen. Vergiftigd, zei zijn woordvoerster meteen. Op internet ging al meteen een video rond van Navalni, opgenomen door medepassagiers in het vliegtuig. Hierin hoor je de politicus het uitschreeuwen van de pijn.

Johnson

Voor Johnson is de oorzaak duidelijk: „De vergiftiging van Navalni heeft de wereld geschokt.”



The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020

„Er is een volledig en transparant onderzoek nodig naar wat er is gebeurd”, zei hij vandaag. Het Verenigd Koninkrijk zal zich voegen bij internationale pogingen om het recht te laten zegevieren en de daders ter verantwoording te roepen, aldus de premier.

Ook NAVO-baas Jens Stoltenberg wil een transparant onderzoek naar de zaak. Hij zei dat in Berlijn waar woensdag de ministers van Defensie van de EU aan een beraad beginnen. Volgens Stoltenberg is er geen reden om te twijfelen aan de bevindingen van artsen in Duitsland die op vergiftiging wijzen.

Wel/niet vergiftigd

De 44-jarige tegenstander van president Poetin werd donderdag ziek en werd zaterdag naar Berlijn gebracht. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging. Artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal. Duitse artsen zeiden later aanwijzingen voor vergiftiging te hebben.

Het Kremlin liet weten te hopen dat de ziekte van Navalni niet de banden met het Westen verstoort. Rusland vindt het nog te vroeg om uit te gaan van vergiftiging.

Over Navalni



С удивлением узнала от Медузы, что в Кремль нашего запроса на вывоз Алексея не поступало. Исправляю @KremlinRussia https://t.co/gLSDhwVXOY — Alexey Navalny (@navalny) August 21, 2020

Navalni geldt als een fervent bestrijder van corruptie als de voornaamste oppositieleider. Hij heeft vooral veel invloed door de enorme aanhang die hij op sociale media geniet. Op de dag van de vermoedelijke vergiftiging, was hij op weg naar Siberië. Siberië is al geruime tijd het toneel van felle protesten tegen de regering van president Poetin.