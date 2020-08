Gevaarlijke zee eist levens op snikhete zomerdag

De reddingsbrigade is zondag druk geweest met mensen die in zee in problemen waren gekomen. Twee mannen die zondagmiddag bij Den Haag uit zee zijn gehaald nadat ze daar in de problemen waren gekomen, zijn overleden. Ook elders ging het mis.

Volgens NHNieuws verdronken in Wijk aan Zee en Zandvoort twee strandgangers. De slachtoffers werden buiten bewustzijn uit de Noordzee gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet baten, meldt NHNieuws.

In de zee langs de kust was op meerdere plaatsen sprake van gevaarlijke stroming. Volgens de reddingsbrigade zorgde de combinatie van sterke stroming en de wind die was opgestoken, voor „een zeer verraderlijke zee”.

Rode vlag gehesen

Langs de hele kust van Noord-Holland is de rode vlag gehesen. „Ga maximaal tot kniehoogte het water in. Volg aanwijzingen van reddingsbrigade en hulpdiensten op!”, luidt het advies van de Veiligheidsregio NHN. Eerder op de dag werd die rode vlag ook gehesen voor het gehele 11 kilometer lange strand van Den Haag. Ook daar werd de boodschap gegeven: Ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk.

Het was zondag erg druk op het strand van Den Haag. Hulpdiensten konden maar met moeite tussen de mensen door komen. Bij de strandopgangen moeten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperden, zo zei een woordvoerder van de reddingsbrigade. Tientallen mensen moesten uit zee worden gehaald. De mannen die in Den Haag omkwamen zijn een 24-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats die omstreeks 16.30 uur uit zee werd gered en een 28-jarige man die omstreeks 13.00 uur uit het water was gehaald. Beide mannen werden gereanimeerd nadat ze op het Zuiderstrand uit het water waren gehaald, maar overleden toch, meldt de politie.

„De reddingsbrigade heeft heldendaden verricht en een groot aantal mensen uit zee gered”, zei locoburgemeester Hilbert Bredemeijer van Den Haag. Het stadsbestuur laat weten intens mee te leven met de nabestaanden van de overleden mannen.

600 boetes uitgedeeld

Omdat het dit weekend ongekend druk was in Den Haag, zette de gemeente zondag 115 extra mensen in. Daaronder vielen 65 verkeersregelaars, die flink wat mensen beboet hebben. Sinds donderdag werden er maar liefst 600 parkeerboetes uitgeschreven, en werd er 150 keer een wielklem gezet. In Scheveningen werd een verkeersregelaar met een ploertendoder tegen het hoofd geslagen.

Volgens loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer waren er naar schatting „twee keer zoveel mensen aan de kust als ‘normaal’ op topdrukte-dagen, zoals we die voor het coronatijdperk zagen”.

Daarom werden zondag aan het einde van de ochtend de toegangswegen naar het strand afgesloten. „Een uitzonderlijke maatregel”, zei de loco-burgemeester. De parkeergarages bij de stranden waren toen al vol. Zo werd voorkomen dat naar parkeerplekjes zoekende strandgangers in grote aantallen door Haagse wijken reden. Dat gebeurde zaterdag, tot ergernis van veel bewoners, zei Bredemeijer.

