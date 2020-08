4771 nieuwe gevallen corona in Frankrijk, ook meer in Groot-Brittannië

In Frankrijk zijn in de voorbije 24 uur 4771 nieuwe coronabesmettingen ontdekt, bijna duizend meer dan gisteren. Sinds mei was zo’n grote toename na de lockdown niet meer geregistreerd door de gezondheidsautoriteiten.

Op 31 maart was de piek met 7578 infectiegevallen. Daarna werden dagelijkse aantallen van meer dan 4500 nog zelden gemeld. Het leidde vooralsnog niet tot een patiëntenstroom naar de ziekenhuizen. Daar liggen 4748 mensen met COVID-19, iets minder dan gisteren. Het dodental steeg met twaalf tot 30.480.

Bijna 1200 nieuwe besmettingen met corona in Groot-Brittannië

In het Verenigd Koninkrijk zijn in 24 uur tijd 1182 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is volgens de statistieken van de gezondheidsautoriteiten de op één na grootste toename sinds 21 juni. Het aantal Britten dat het virus onder de leden heeft of heeft gehad steeg daarmee tot 322.280. Tot dusver zijn 41.403 patiënten overleden aan COVID-19.

Noord-Ierland, dat zich zorgen maakt over de stijgende aantallen infectiegevallen, besloot vandaag in navolging van Nederland bijeenkomsten binnenskamers te beperken tot maximaal zes personen uit hooguit twee gezinnen. Dat was tot dusver toegestaan voor een groepje van tien. In de buitenlucht mogen niet meer dan vijftien mensen samenkomen in plaats van dertig. Afstand houden blijft natuurlijk nodig.

De Britse regering voerde onlangs een quarantaineplicht in voor terugkerende vakantiegangers en bezoekers uit verscheidene risicolanden, waaronder Nederland, Frankrijk en Spanje. Vandaag werden onder meer Oostenrijk en Kroatië aan de lijst toegevoegd. Portugal daarentegen werd geschrapt. De aanpassing wordt zaterdag van kracht.

België laat maatregelen een beetje vieren

Inwoners van België hoeven vanwege het coronavirus niet meer in hun eentje boodschappen te doen of te winkelen maar mogen vanaf maandag één andere persoon meenemen. Een mondkapje dragen in de winkels blijft in het hele land verplicht en de vaste ‘bubbel’ van vijf mensen met wie Belgen vaak contact hebben wordt voorlopig niet uitgebreid. Lokaal kunnen de autoriteiten strengere maatregelen afkondigen. Volgens Metro België blijft het aantal coronadoden nog steeds stijgen, maar zijn er minder besmettingen.

Dit heeft de Belgische premier Sophie Wilmès vandaag bekendgemaakt na afloop van beraad van de Nationale Veiligheidsraad. Ze zei dat de situatie in het land, dat vorige maand werd geconfronteerd met een op sommige plekken sterke heropleving van het virus, inmiddels is „gestabiliseerd”, maar „terugkeer naar de normaliteit is nog niet mogelijk”.

Samen dingen doen, bijvoorbeeld wandelen of fietsen, mag in groepen van maximaal tien personen als 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het maximale aantal aanwezigen bij evenementen wordt in september opgetrokken tot tweehonderd mensen binnen en vierhonderd mensen buiten, kondigde Wilmès verder aan. Daar kunnen uitzonderingen op worden toegestaan. Lokale bestuurders kunnen in overleg met de bevoegde minister bijvoorbeeld toestemming geven voor meer voetbalpubliek bij een profwedstrijd of meer aanwezigen bij een cultureel evenement.

