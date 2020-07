Vader laat kind boven afgrond hangen om perfecte foto te maken

In een viraal filmpje dat origineel gepost werd op de Chinese sociale mediasite Weibo is te zien hoe een Chinese vader zijn zoontje boven een afgrond laat hangen om het perfecte kiekje te schieten. Hij wordt online verweten het “niet waard te zijn ouder te zijn”.

De video werd naar verluidt opgenomen aan een panoramische trekpleister in Peking, de Honjing weg, een slingerende weg met scherpe bochten en mooie vergezichten van negentien kilometer lang.

Het is hier niet duidelijk hoe diep de afgrond is waar het jonge kind boven hangt, maar aan de lichaamstaal van de jongen is duidelijk te zien dat hij doodsbang is. De vader houdt het kind vast aan zijn armen, en achter hen staat iemand foto’s te nemen.

Niemand grijpt in

Volgens The Daily Mail kan je op het einde van het filmpje, iemand horen zeggen: “Kijk, kijk! De handen van het kind zijn aan het trillen!”

Omstanders trekken zich echter niets van het gebeuren aan. Vele kijkers van het filmpje vinden de beelden vreselijk. De vader krijgt online heel wat beledigingen naar het hoofd geslingerd.

“Oh mijn god, het leven van je kind als een grap beschouwen, alleen voor wat foto’s! Een stel domme idioten!” klinkt het bij iemand.

Father dangles his young son over the edge of a cliff to 'for a perfect souvenir photo' https://t.co/ufI6rl9rog — Daily Mail Online (@MailOnline) July 13, 2020

