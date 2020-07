Ernstige twijfels bij presentator racismedebat: „We roepen achterban op jullie uitzending te boycotten”

Er zijn ernstige twijfels bij presentator Jort Kelder van het racismedebat van komende zondag. De NPO zendt op 12 juli in het kader van de themadag ‘Nederland tegen racisme’ vanaf 20.25 uur een debat uit waarin gespreksleider Jort Kelder debatteert over de stelling ‘Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar’. Ironisch genoeg lijkt die stelling al bewezen, want nu al is er flink wat protest aangetekend tegen de keuze van Kelder als gespreksleider van dit debat.

In een open brief aan NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman schrijft collectief Black Renaissance: „Door Jort Kelder het debat te laten leiden zijn wij van mening dat er dus kennelijk iets verdedigd moet worden bij witte mesen om zich racistisch te mogen uiten?” Daarnaast benoemt Black Renaissance ook dat Kelder zou sympathiseren met het Forum voor Democratie en daarom geen gepaste gespreksleider zou zijn.

Nieuwe racisme-uitzending

Dit alles heeft ertoe geleid dat er op zondag niet een, maar twee debatten over racisme te zien zijn. De VPRO, Pakhuis De Zwijger en Lilith Magazine, naar eigen zeggen een ‘intersectioneel feministisch mediaplatform’, kondigden hun eigen uitzending aan: ‘Nederland, we moeten het hebben over racisme’. Dit programma wordt uitgezonden via zowel VPRO.nl als YouTube. Om 20.00 uur, de tijd waarop ook het debat met Jort Kelder te zien is.

Tegenover FunX geeft Patricia Kaersenhout, ook betrokken bij Black Renaissance, aan dat hun ‘debat’ wezenlijk anders van toon is: „Racisme is een ontzettend complex onderwerp. Het is geen onderwerp waar je over moet gaan debatteren. Wij proberen zondag te praten over de vraag hoe je dichter bij elkaar kan komen over gelijkwaardigheid.”

Afgelopen weken was racisme een veelbesproken onderwerp. Er waren na de dood van George Floyd talloze protesten van de zogeheten Black Lives Matter-beweging. Ook in de media werden er flinke discussies gevoerd over racisme, onder meer bij een inmiddels roemruchte uitzending van Veronica Inside.

