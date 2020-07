Mark Rutte vanavond uur lang in extra uitzending Op1

Mark Rutte is vanavond een uur lang de enige gast in een extra uitzending van de talkshow Op1.

In zijn eerste grote interview sinds het begin van de coronacrisis gaat de premier in Op1 in op de grote kwesties waar hij de afgelopen maanden mee te maken heeft gehad. Van de uitbraak van het virus en de dreigende situatie op de IC’s tot het leed in de verpleeghuizen en de maatregelen waarmee de uitbraak werd ingedamd. Het was een tijd waarin Ruttes moeder ook overleed, maar waarbij hij doorwerkte.

Rutte ook over herstel en racisme

Daarnaast zal Rutte spreken over zijn inzet bij de onderhandelingen over het Herstelfonds dat de Europese economie tijdens de coronacrisis weer op gang moet brengen. Ook zal de premier, op deze NPO-themadag Nederland tegen racisme, ingaan op de hevige discussie over racisme die de afgelopen weken is opgelaaid.

De uitzending van Op1 (22.10 – 23.10 uur) is een extra uitzending en wordt verzorgd door BNNVARA. De presentatie is in handen van Jeroen Pauw en Fidan Ekiz. Dit duo, dat tijdens de coronacrisis de zondagavonden voor haar rekening nam, had de klus het vorig weekend eigenlijk geklaard. Pauw en Ekiz keren voor ‘een uur premier’ graag terug.

Thema-avond racisme ‘op 1’

De programmering van NPO 1 is vanavond sowieso omgegooid, vanwege de gezamenlijke themadag Nederland tegen racisme op alle NPO-kanalen.

Eén van de programma’s (20.25 – 21.25 uur) is De stelling van Nederland. Dit debat over racisme wordt geleid door Jort Kelder. „Uiteraard staan er geen voor en tegenstanders van racisme tegenover elkaar”, meldt NPO, „maar wordt er gesproken over de mate waarin racisme plaatsvindt in Nederland. De hoofdstelling luidt ‘het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar’.”

Veel geschreeuw tot nu toe, geen debat

Het is afwachten of het eens tot een goed debat komt, want dat is er sinds racisme al weken weer volop in de belangstelling staat niet of amper geweest. Wel geschreeuw over wie en wat goed of slecht is, zonder naar elkaar te luisteren. Vooral op social media gaat het er hard aan toe.

Kritiek op / over Kelder

Aan Jort Kelder de taak om er vanavond iets goeds van te maken en bij het vallen van zijn naam barstte de kritiek (en geschreeuw) direct weer hevig los. Anti-racismegroeperingen noemden Kelder woensdag een „absurde keuze”, omdat hij ‘in het verleden vermeend racistische opmerkingen zou hebben gemaakt’. AVROTROS – dat veel aanmeldingen kreeg om in De stelling van Nederland te komen meepraten – en NPO noemen Jort Kelder een ‘kundig debatleider’.

Premier Mark Rutte vindt er een uurtje later in Op1 vast het zijne van.

Lees ook: Jort Kelder neemt Pim Fortuyn-prijs ‘met een aarzeling’ in ontvangst.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.