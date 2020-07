IC-opnames door COVID-19 terug op niveau eerste besmettingen

Het aantal coronapatiënten dat nog in het ziekenhuis wordt behandeld, is op z’n laagste punt in maanden. Er liggen nu nog 91 mensen met COVID-19 ziekteverschijnselen in het ziekenhuis. Het aantal IC-opnames is terug op het niveau van het begin van de uitbraak.

Gisteren waren dat nog 94 mensen. Daarmee daalt de hoeveelheid met drie. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 74 naar 70, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

IC-opnames door corona op oud niveau

Op de intensive cares liggen nu 21 coronapatiënten, eentje meer dan op woensdag. Nederland is daarmee terug op het niveau van begin maart, toen de eerste besmettingen waren vastgesteld en de eerste patiënten stierven. Volgens cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) behandelden de ic’s op 7 maart negentien coronapatiënten. Een week later waren het er al ongeveer honderd.

Aantal IC-opnames gestegen

Het aantal mensen dat met een andere aandoening op een intensivecareafdeling ligt, steeg juist. Het zijn er nu 586, tien meer dan op woensdag en bijna vijftig meer dan op dinsdag. “Het is goed dat hier enige stijging in is te zien voordat de vakantieperiode aantreedt”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De intensivecareafdelingen behandelen in totaal 607 patiënten. Dit aantal schommelt al ruim een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden intensivisten nu ongeveer 900 mensen hebben behandeld. De reguliere zorg komt moeizaam op gang.

Dagelijkse updates

Vier maanden lang kreeg heel Nederland dagelijks een update rondom het coronavirus van het RIVM. Per 1 juli stopte de organisatie daarmee. De stand van zaken is voor iedereen terug te vinden via het coronadashboard. Daar is te zien waar het virus heerst en hoeveel mensen er besmet zijn.

Ook is de overheid bezig met een app. Deze werd in Twente en onder een select aantal journalisten eerder deze week uitgerold. Onder andere journalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws is de app aan het testen.

