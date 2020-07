Dijkgraaf stopt met column VI door racismerel en ‘Talpaster Gordon’

Jan Dijkgraaf is gestopt als columnist van het radioprogramma van Veronica Inside. De druppel was dat zijn column over Gorden van dinsdag niet voorgelezen mocht worden. Hij loopt 6000 euro mis, maar liever dat dan buikpijn.

„Beste Wilfred, het waren zeventien mooie maanden”, begint Dijkgraaf zijn open brief op zijn website aan presentator Wilfred Genee. Een korte inleiding volgt, waarna hij de reden van zijn vertrek kort maar krachtig uitlegt. „Ik wil mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken. Ik beweer altijd dat ik als columnist niemands knecht ben.”

Zijn kordate optreden kan op veel respect rekenen op social media.

Waren er maar meer zoals Jan Dijkgraaf — Patrick (@SchumanPatrick) July 9, 2020

Mensen, ik ben even een paar uur werken. Aardappels rooien, uien snijden en onkruid wieden bij de boer. Ter compensatie. https://t.co/juEgWDu51S — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) July 9, 2020

Minder subtiel

De laatste weken voelde Dijkgraaf, die zijn column wekelijks in ‘Briefjes van Jan’ voorleest in het radioprogramma gepresenteerd door Genee, steeds meer ‘die knecht’. Hij blikt terug op „de dag na die geruchtmakende tv-uitzending van Veronica Inside.” Hij spaarde Genee, „Ik schreef: ‘Iedereen heeft weleens een heel slechte dag. Verdómd jammer dat jij ‘m uitgerekend gisteren had.’ Laat ik het zo zeggen: ik ben weleens minder subtiel. Eigenlijk altijd.”

Slachtofferrol

„De weken na de racisme-uitzending veranderde je radioprogramma radicaal”, schrijft Dijkgraaf verder. „Je kroop vol in de slachtofferrol en het moest allemaal anders. Positief. Vrolijk. Lief. Niet mijn kernkwaliteit als columnist. Dus ik had het er daarna met mevrouw Dijkgraaf regelmatig over wat ik moest doen. Keurig mijn contract uitdienen en wekelijks tussen de bloemetjes en de bijtjes jouw show ‘opvrolijken’ met een programma-onderdeel waar jij hoor- en zichtbaar al tijden geen reet aan vindt?”

Tenminste nog 1 journalist in Nederland met principes. #JanDijkgraaf Een hele diepe buiging en #Respect https://t.co/4lRzVwhaE2 — Critica & Co (@criticaenco) July 9, 2020

Buikpijn

Dat zit niet het dna van Dijkgraaf en hij heeft dan ook besloten te stoppen met zijn column. Hij loopt daarmee naar eigen zeggen tot 1 januari 6000 euro mis. „Maar ik vind buikpijn vanwege mijn geloofwaardigheid ook een hoge prijs”, beklemtoont de journalist.

Gordon

De druppel voor Dijkgraaf was, zo schrijft hij, dat hij dinsdag geen column mocht voorlezen over Gordon. „Gordon is de Talpa-ster van wie we allemaal 100 procent zeker weten dat hij bij de Talpa-leiding zou gaan janken over jullie als jullie mij dat briefje (zijn column, red.) zouden laten voorlezen. Iederéén in de entertainmentwereld is er eentje van Talpa, heeft vriendjes bij Talpa of doet het met iemand van Talpa. Als ik dáár rekening mee moet gaan houden bij de keuze van mijn onderwerpen, ben ik niet langer niemands knecht, maar John de Mols knecht.”

Hij eindigt op z’n Jan Dijkgraafs, cynisch positief, of positief cynisch. „No hard feelings bij mij. Alleen opluchting. En pijn in de portemonnee. Eus is vast bereid mijn plekkie in te nemen. En anders Arie Boomsma wel.”

Talpa laat weten niet te willen reageren op de uitlatingen van Dijkgraaf.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.