Coronavirus: nieuwe besmettingen ABC-eilanden, herstel moeizaam

Op zowel Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint-Maarten zijn nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is inmiddels de 200.000 gepasseerd.

In Nederland vlakt het aantal besmettingen af, maar longartsen zeggen dat patiënten met milde klachten moeizamer herstellen dan patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn.

De eilanden Curaçao en Sint-Maarten kenden wekenlang nauwelijks besmettingen, maar met de opening van de grenzen op 1 juli is het risico op corona groter geworden. Gisteren werden er op beide eilanden nieuwe gevallen bevestigd.

Op Bonaire werd dinsdag voor het eerst in drie maanden weer positief getest. Het gaat om twee mensen die in Peru zijn geweest. Die dag is ook op Aruba een nieuwe besmetting geregistreerd, daar zijn inmiddels vier gevallen bekend. Alle patiënten op de eilanden zitten in quarantaine.

Aantal gevallen coronavirus Duitsland passeert 200.000

Het aantal coronagevallen in Duitsland is gestegen tot boven de 200.000. Het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag 534 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur. Daarmee steeg het totaal naar 200.260.

Het aantal mensen dat in Duitsland aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus is overleden, is met zeven toegenomen tot 9078.

Duitsland is net als Nederland bezig met het versoepelen van de coronaregels. De verspreiding van het coronavirus is ook daar onder controle.

Patiënten met milde klachten herstellen moeizaam

Coronapatiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, lijken moeizamer te herstellen dan de opgenomen patiënten. Dat zeggen longartsen in een enquête van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Zij zien op dit moment in de polikliniek veel ex-COVID-19-patiënten met ademhalingsproblemen en vermoeidheid.

„We zijn verrast door het hoge aantal ex-patiënten dat nu met klachten bij ons komt”, zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de longartsenvereniging tegen het NOS Radio 1 Journaal. Deze groep patiënten is in eerste instantie niet opgenomen in het ziekenhuis, maar wordt nu doorverwezen door huisartsen omdat hun klachten blijven aanhouden. Het gaat om klachten die vaak eerst lijken over te gaan, maar daarna toch aanhouden of zelfs weer wat erger worden.

Weinig afwijkingen op longfoto, toch klachten

„We zien dat bijna alle patiënten klagen over aanhoudend moeizaam ademen en slecht inspanningsvermogen, terwijl de afwijkingen op de longfoto’s vrij gering zijn”, zegt Van den Toorn. „Hoe dat kan is niet duidelijk, daar is meer onderzoek voor nodig.”

Maar mogelijk wordt het afweersysteem bij een ‘mild’ ziekteverloop minder aangezwengeld, waardoor er minder antistoffen tegen corona vrijkomen en het herstel dus trager is. Een antistoffen-test is dan ook vaak negatief bij deze patiënten. Volgens de longarts is op de meeste longfoto’s geen grote schade te zien. „Dat is mogelijk een geruststelling voor patiënten.”

Of de longschade die sommigen wel hebben blijvend is, is volgens Van den Toorn nog niet te zeggen. „Dat zal onderzoek op de iets langere termijn, een half jaar tot een jaar, moeten gaan uitwijzen.”

