Belgische wielrenner De Vriendt (20) overleden na hartstilstand tijdens oefenkoers

De Belgische wielrenner Niels de Vriendt is overleden nadat hij een hartstilstand had gekregen na een zware val in de wielerkoers Wortegem-Petegem. Hij moest gereanimeerd worden en overleed later in het ziekenhuis. De wielerkoers, een van de eerste sinds het stopzetten van wedstrijden na de uitbraak van het coronavirus, is na één ronde definitief stopgezet, meldt de organisatie.

Reanimatie De Vriendt mocht niet baten

Met de ‘oefenkoers’ Wortegem-Petegem, georganiseerd door de moeder van Belgische kampioen Tim Merlier, mochten zo’n 150 prof- en amateurwielrenners in België eindelijk weer van start. Het was echter van korte duur, door een zware valpartij net voor het ingaan van de tweede ronde. Hierbij moest De Vriendt gereanimeerd worden. Deze reanimatie duurde uiteindelijk 40 minuten. De 20-jarige coureur werd met ambulance naar het ziekenhuis in Oudenaarde vervoerd, waar hij later is overleden.

“De laatste maanden waren voor iedereen lastig door de coronacrisis”, zegt Massimo Van Lancker van Cycling Vlaanderen tegen Sporza. “Iedereen was heel blij met de herstart en dan maken we dit mee. Ik wil dit soort nieuws nooit meemaken, maar het maakt alles nog wat lastiger. Ik ben er niet goed van. Het belangrijkste is nu om de ouders, familie, vrienden en club te steunen. De wielersport is nu bijzaak.” Ook burgemeester Luc Vander Meeren rouwt om het overlijden van De Vriendt: “We hoopten dat hij het zou redden gezien zijn jonge leeftijd, maar het heeft jammer genoeg niet mogen zijn.”

