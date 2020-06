Verborgen parels op Airbnb voor een vakantie in Nederland

Terwijl de Correndons van deze wereld jouw het vliegtuig in proberen te schreeuwen, blijft Mark Rutte nog altijd bij zijn statement: code geel is geen code groen. Gewoon op vakantie in Nederland, dus. Dit zijn negen verborgen parels op Airbnb.

Of je nou in een hotel verblijft of op een camping, tijdens de zomervakantie ontkom je niet aan corona-regels. Misschien is ergens een huisje huren nog wel het meest corona-proof. In een van deze Airbnb’s zit je in ieder geval ver van alles en iedereen af.

De Zeeuwse kust

Goed, als je dan toch op vakantie gaat in Nederland, doe het dan direct bij een molen. Deze unieke Airbnb ligt middenin een prachtig landschap en op wandelafstand van het strand. Zit je toch liever in de Zoutelandse Duinen, dan is dit strandappartement meer voor je.

Scandinavisch relaxen in Friesland

Friesland is prachtig en divers. Meren, bos, heide, zee, je vind het er allemaal. Niet voor niets stond Friesland in 2018 op de derde plek in de ‘Best in Europe’-lijst van Lonely Planet. Een unieke Airbnb vind je in Olderbekoop. In dit Finse ‘tiny house’ ervaar je de eenvoud van het echte buitenleven, maar stiekem toch met aardig wat luxe. Zo beschik je over een sauna in de tuin. Het huisje staat in de natuur, meer informatie vind je hier.

Het maakt niet zoveel uit waar in Friesland je zit, je rijdt zo de hele provincie door. Weet dat je in Makkum goed kunt surfen. En overnachten in een Airbnb in Scandinavische stijl.

Luxe in de Achterhoek

Het is bijna nergens zo mooi fietsen als in de Achterhoek, zowel met familie als vrienden. In Hattem vind je voor niet al te veel geld deze villa, geschikt voor vijf personen. Mooie ligging, privézwembad en een luxe keuken om je in uit te leven op een zomerse avond.

Een andere verborgen parel op Airbnb vind je op de Veluwe. Park Berg & Bos, Park Hoge Veluwe, Paleis het Loo… Allemaal op loopafstand. Als interieurliefhebber zit je ook op de juiste plek in Melodies, zoals het verblijf heet.

Tiny House aan de Lek

Airbnb staat vol leuke tiny houses. Minimalistisch, knus en in dit geval ook mooi gelegen. Het huisje ligt aan het strand van rivier De Lek, waarin je vanuit je huiskamer zo een duik kunt nemen.

Slapen in een molen via Airbnb

We eindigen waar begonnen: in Zeeland. En nu niet bij een molen, maar in een molen. In Wissenkerke kun je slapen in deze monumentale korenmolen, middenin het prachtige Zeeuwse landschap.

Overigens niet de enige molen op Airbnb. In Friesland vind je deze authentieke poldermolen waarin je kunt overnachten.

