Van BN’er naar NSB’er: ‘Even nadenken voordat je iemand zo noemt’

Afgelopen week werden Wilfred Genee en Arie Boomsma van ‘NSB-gedrag’ verweten. Schrijver Robert Vuijsje vindt dat te term te snel wordt gebruikt.

Heel misschien gebruik je de drie letters (of vijf) zelf ook weleens, wanneer je huisgenoot z’n bier achter jouw naam heeft geturfd, of wanneer iemand je heeft verraden en/of flink heeft genaaid: „Jij bent zó’n NSB’er!” Sinds een week wordt het woord in elk geval ook op tv en op social media volop gebruikt en dat is ook schrijver Robert Vuijsje niet ontgaan.

Meestal heeft het geen zin om te reageren op de trollen. Maar soms is het toch wel leuk een gesprek aan te gaan… pic.twitter.com/y77ptLoAcn — Arie Boomsma (@arieboomsma) June 22, 2020

René van der Gijp: "Als er een reclameblok was geweest, had Johan #Derksen hem helemaal in elkaar geslagen".

"Maandag bij de laatste uitzending ben ik er niet. Weet ook niet meer hoe het verder moet".

Beelden van woensdagavond toen de mannen samenkwamen in Dordrecht. — Voetbalflitsen (@voetbalflitsen) June 24, 2020

Noemt Wilfred Genee een NSBer omdat die Johan Derksen het vuur aan de schenen legde voor racistische opmerkingen, en Fantaseert ook nog over geweld. Ironie is officieel dood. Zou René van der Gijp wel weten waar de NSB voor stond? 🤔https://t.co/g4FtCBHTzH — Culture Shots (@hjvinke) June 25, 2020

‘Even nadenken’

Hij vindt dat de term NSB’er te snel en ondoordacht wordt gebruikt. De schrijver van Alleen maar nette mensen pleit ervoor dat mensen voortaan even nadenken voordat ze weer collega’s of BN’ers uitmaken voor een lid van de Nationaal Socialistische Beweging. „Misschien is 75 jaar te lang geleden, maar zou het niet beter zijn om de term ‘NSB-er’ exclusief te gebruiken voor de daadwerkelijke NSB-ers die collaboreerden met Nazi-Duitsland en zowel direct als indirect meehielpen aan het vermoorden van meer dan 100.000 Nederlanders?” vraagt Vuijsje zich op Twitter af. Zijn oproep krijgt veel bijval.

Misschien is 75 jaar te lang geleden, maar zou het niet beter zijn om de term ‘NSB-er’ exclusief te gebruiken voor de daadwerkelijke NSB-ers die collaboreerden met Nazi-Duitsland en zowel direct als indirect meehielpen aan het vermoorden van meer dan 100.000 Nederlanders? — Robert Vuijsje (@Vuijsje) June 29, 2020

VI

De schrijver is niet de eerste die de afgelopen dagen kritiek uit op het gebruik van de term, overigens niet te verwarren met National Science Board.

In de discussie rond de Veronica Inside-rel werd het gebruik van het woord aangewakkerd. René van der Gijp verweet Wilfred Genee ‘NSB-gedrag’ omdat de presentator Gijp en Johan Derksen tijdens de racisme-uitzending niet genoeg verdedigd zou hebben.

Ik gok erop dat Fidan Ekiz nagenoeg niets van de NSB weet #Fidan — marktwain2 (@marktwain2) June 29, 2020

Fidan Ekiz vindt Arie Boomsa ook NSB-gedrag vertonen en de grap van Derksen ook grappig. En dat voor NPO! #Op1 — Tristan van Dasselaar (@TristanvanDass1) June 28, 2020

En Op1-presentator Fidan Ekiz verweet Arie Boomsma zondagavond ‘NSB-gedrag’ omdat hij adverteerders de vraag stelde of zij zich wel willen verbinden aan een programma waarin vermeend seksistische, racistische en homofobe opmerkingen worden gemaakt.

nu ben ik benieuwd wanneer de NPO -onder druk van de adverteerders- heldin Fidan Ekiz haar (NSB) woorden terug te laten nemen#Op1 — Aai_Pat *MatterYourOwnBusiness* (@aai_pat) June 29, 2020

