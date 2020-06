Robben over terugkeer bij FC Groningen: ‘We komen weer naar huis’

Arjen Robben is uit clubliefde teruggekeerd bij FC Groningen, dat zei hij tijdens zijn presentatie in het Hitachi Capital Mobility Stadion. „We hebben hier een huis laten bouwen dat bijna klaar is”, zei hij tijdens zijn presentatie in het stadion. „We komen weer naar huis en ik wil de club graag helpen.”

„ Natuurlijk wil ik zelf ook weer plezier hebben”, vervolgde hij. „Maar tegen een andere club had ik nee gezegd.”

1-jarig contract

Robben ondertekende een 1-jarig contract, met enig voorbehoud. „Ik wil voorkomen dat ik mensen ga teleurstellen”, zei hij. „Ik wil graag een comeback maken en het ziet er fysiek goed uit. Maar het kan ook een rentree voor één of twee wedstrijden worden. Ik zal nooit 34 duels spelen. Dat is me nog nooit gelukt in een jaar, maar het doel is dat ik veel wedstrijden ga voetballen, als het fysiek allemaal lukt.”

Mislukken

De 36-jarige Robben geniet ervan hoe zijn plannen om terug te keren in Groningen zijn ontvangen. Hij hoorde echter ook mensen zeggen dat het eigenlijk alleen maar kan mislukken. „Wat maakt mij dat nou uit”, reageerde hij. „Zo denk ik helemaal niet, ik ben een positief mens. Misschien lukt het fysiek niet, maar als ik het niet ga proberen, dan weten we dat niet. Dan komen we daar niet achter. Ik heb in mijn ogen niets te verliezen. Mijn loopbaan is al geslaagd, daar zit al een heel mooie strik omheen. Ik weet dat er een groot verschil in niveau zit tussen Bayern München en Groningen, maar waarom moet dat een probleem worden? We zien wel waar het schip strandt. Het kan na een maand voorbij zijn, maar ook over twee jaar pas.”

Geen Nederlands elftal

Robben denkt nog niet aan een terugkeer in het Nederlands elftal, dat volgend jaar het uitgestelde EK gaat spelen. „Dat is nu niet aan de orde. Ik moet eerst gaan trainen en daarna gaan we wedstrijden spelen. Volgens mij is de nood bij Oranje nu ook niet groot.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.