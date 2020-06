Op veel plekken wateroverlast door regen- en onweersbuien

Op verschillende plekken in het land zorgen stevige regenbuien zondag voor overlast. Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien „met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast”.

In Weert in Limburg zorgden de regenbuien voor ondergelopen straten. Daar kwam in korte tijd veel hemelwater naar beneden. De brandweer is bezig met het in kaart brengen van de overlast. Weerplaza meldt verder dat een bui boven Amsterdam en de Utrechtse Heuvelrug voor wateroverlast zorgt.

Ook in de Achterhoek viel veel regen. Volgens Weeronline met 87 millimeter twee keer zoveel als normaal in de hele maand juni. Ook over Drenthe, Overijssel en Gelderland trekken flinke buien. Het weerbureau registreerde al ruim 2500 bliksemontladingen.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor de regenbuien en laat weten dat als er een plas op de weg blijft liggen de rijstrook wordt afgesloten.

De rest van de week

Volgens Weerplaza zal het nog even duren voor het in heel het land droog is. Zo zal het front met slecht weer morgen nog boven het noorden en noordoosten van het land liggen. In het midden en zuiden van het land is het een groot deel van de dag droog. Naar verwachting kunnen daar pas in de namiddag of avond nog enkele onweersbuien ontstaan.

Het weerbeeld voor de rest van de week is ongeveer hetzelfde. Zo blijft het warm en kan de temperatuur oplopen tot zo’n 25 graden. Verder is er dagelijks kans op buien.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.