Facebook roept groepen op tot diversiteit onder beheerders

Het onderwerp diversiteit is een vandaag de dag actueler dan ooit. Dat beseft ook Facebook. Het grote sociale medium wil ook op haar platform de diversiteit waarborgen. Het roept daarom groepseigenaren op om op diversiteit te letten bij het kiezen van beheerders.

Facebook geeft in een statement aan dat het hoopt op dat dit gesprekken over racisme en discriminatie bevordert. „Maak ruimte voor beheerders met diverse geluiden”, schrijft de techgigant

Verdiepen Volgens Facebook moeten de eigenaren daar ook actief naar op zoek gaan. „Plaats een bericht in je groep en zie wie bereid is om deel te worden van je team en kan helpen met het verbeteren en groeien hiervan.” Verder vraagt het sociale medium de beheerders om zich goed te verdiepen in racisme en discriminatie voordat gesprekken hierover verwijderd worden.

De voorbije weken is er behoorlijk wat kritiek ontstaan op Facebook. Dit omdat het weigerde bepaalde berichten van de Amerikaanse president Donald Trump te verwijderen. In posts over de Black Lives Matter-beweging dreigde hij het vuur te openen bij rellen. Ook vanuit de organisatie zelf kwam er de nodige kritiek op dat besluit. Eigenaar Mark Zuckerberg gaf daarop aan dat het beleid heroverwogen zal worden. Deze nieuwe maatregel lijkt daar in ieder geval een reactie op.

