Carwash en DJ willen zomerhit én bijbaanstudenten scoren

Carwashbedrijf hoopt studenten te trekken en bedacht een ludieke publiciteitsstunt, die op het eerste gezicht totáál random lijkt: een DJ die een potentiële zomerhit lanceert, met een videoclip die laat zien waar het bedrijf voor staat.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Een bijbaan in de carwashbranche en in ruil daarvoor wordt al je studiegeld betaald. En daarnaast ook nog je boekengeld en korte internationale trips die bij de studie horen én een salaris van zo’n 600 euro.

Maar toch is het echt zo, vertelt Kees Yzebaart, directeur van De Loogman Groep, waaronder de Carwash valt. „Je werkt vijftien uur per week bij ons. Wij profiteren drie of vier jaar van jouw kunde en daarna kun je studieschuldenvrij de wereld in. Veel jongeren bouwen doorgaans rond de 25- tot 30.000 euro schuld op, dat maakt het lastig om een vervolgstap te maken in je leven en daar willen wij iets aan doen.”

Geen addertjes

En nee, geen addertjes onder de carwash. De studenten kunnen na hun studie gewoon weg. „Hopelijk met een heel goed gevoel, we willen er een supergave tijd met z’n allen van maken.”

Wat zij er voor terug krijgen? Studenten die op hbo-niveau mee denken over en werken in het bedrijf. „Het zou zo maar kunnen dat je in je derde jaar eindverantwoordelijke van een van onze wasstraten bent.” Zelf begon hij ook ooit op de HRM-afdeling van Loogman. Zijn baas toen zag potentie en de rest is geschiedenis. „Zo kan het hier lopen.”

In het bedrijf worden elk jaar ook MBO-ers opgeleid. „Ik geef dan zelf ook les, dat doen we in een skybox van FC Utrecht. Lekker centraal.” En het was daar in dat stadion waar hij in gesprek raakte met DJ Dos Santos.

Yzebaart legde hem zijn idee voor om jongeren te trekken door een zomerhit te maken, met in het nummer teksten die verwijzen naar de carwash.

„We wilden als bedrijf iets geks doen”, legt hij uit. „En als je een top 40 hit scoort, dan doe je echt iets geks. De standaard weg bewandelen heeft geen zin, je moet een beetje creatief zijn, wil je opvallen. Zeker bij deze doelgroep.” Het zou zomaar een van zijn credo’s kunnen zijn, iets waar Dos Santos ook achter kwam. „Hij dacht eerst dat ik een grapje maakte! Maar toen hij doorhad hoe serieus ik was, ging hij aan de slag.”

Samen brainstormden ze wat af, over de plaat en de clip en lang verhaal kort en een paar demo’s die het telkens nét niet waren later, is vorige week You Keep Me Going gelanceerd. Een lekker, zomers plaatje met een videoclip erbij, vol jonge en veelal knappe ‘autowassers’, waardoor je spontaan zin krijgt om zelf door de wasstraat te lopen.

Ontwikkeling

Volgens Yzebaart verwoordt het liedje „perfect” waar hun bedrijf voor staat. Zo staat You keep me going voor de ontwikkeling van hun medewerkers, „op hun beurt laten zij ook weer het bedrijf groeien.” Nu afwachten of het echt een dikke zomerknaller gaat worden, „hij blijft in elk geval wel hangen, hè?” lacht hij door de telefoon heen, terwijl het nummer mee neuriet. „Ik ken hem uit m’n hoofd, thuis worden ze er niet goed van!”

Maar nog belangrijker is natuurlijk dat ze na de zomer aan de slag kunnen met tien nieuwe studenten. De reacties stromen inmiddels gestaag binnen. „Net ook van een meisje uit Barendrecht dat zich wel in de carwash zag.”

Imago oppoetsen

Het zou ook mooi zijn als ze het imago van carwash een beetje op kunnen poetsen. „Want dat is op een of andere manier nog niet heel goed, terwijl het een mooie branche is, hoor.” Toch zijn ze al aardig op weg, getuige hun Instagram met meer volgers dan de gemiddelde Instagrammer en BN’ers als Dries Roelvink die een bezoekje aan de carwash op hun social media posten.

Net voor de vakantie nog even binnen en buiten schoon. Gepostet von Dries Roelvink am Donnerstag, 1. August 2019

Vorig jaar

Vorig jaar voerden ze ook de ‘schuldenvrij studeren’-campagne. Ondanks veel publiciteit, was de vangst schaars. „Het werkte niet”, en je hoort gewoon hoe hij z’n hoofd schudt aan de andere kant van de lijn. „Stomverbaasd waren we, we deden dus iets niet goed. Ouders belden ons zelfs om te vragen of het wel echt waar was.”

Nieuwe ronde nieuw kansen, want deze optimistische directeur is allesbehalve voor een gat te vangen. „We hopen dat we in de hoofden van studenten komen.”

